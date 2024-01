Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Aufbrüche von Schuppen und Bauwagen; Raubdelikt

Reutlingen (ots)

Rauchmelder und Anwohner verhindern Schlimmeres

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend zu einem Gebäude in der Metzgerstraße ausgerückt. Ein Nachbar hatte gegen 21.40 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er den Alarm eines Rauchmelders bemerkt hatte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften anrückte, verschaffte sich Zutritt zum Gebäude und entdeckte in einer darin befindlichen Wohnung Kleidungsstücke auf einem eingeschalteten Heizofen. Diese hatten für eine starke Rauchentwicklung gesorgt, durch die die Wohnung unbewohnbar wurde. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Reutlingen (RT): Brand von Müllcontainern (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Polizei nach dem Brand mehrerer Müllcontainer in der Nacht zum Donnerstag im Stadtteil Hohbuch. Gegen 1.10 Uhr alarmierte ein Anwohner die gemeinsame Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst, nachdem er den brennenden Container bei einer Apotheke in der Pestalozzistraße entdeckt hatte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ausrückte, löschte das brennende Altpapierbehältnis. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch die Schaufensterscheibe der nahegelegenen Apotheke beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro.

Als die Feuerwehrleute rund 20 Minuten später wieder abrücken wollten, bemerkten sie nur wenige hundert Meter entfernt, in der Kurt-Schumacher-Straße, einen weiteren Brand. Die Einsatzkräfte löschten dort mehrere Altpapiercontainer sowie Gelbe Tonnen, die an der Hausfassade eines Mehrfamilienhauses abgestellt waren. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Aufgrund der Rauch- und Hitzeentwicklung wurde die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Es wird von einem Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro ausgegangen. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen gesehen oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (rd)

Reutlingen-Bronnweiler (RT): Mehrere Schuppen aufgebrochen

Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch in einem Schuppengebiet in der Straße Im Wiesaztal ihr Unwesen getrieben. Zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, zehn Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu den Schuppen und entwendeten daraus Gartengeräte, Dieselkraftstoff, Handschuhe, Lampen und weiteres landwirtschaftliches Zubehör. Der Wert des entwendeten Diebesguts wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Gomaringen ermittelt. (bs)

Eningen (RT): Bauwagen aufgebrochen

Ein Bauwagen ist in der Zeit von Montag, zehn Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, in der Verlängerung der Geissbergstraße angegangen worden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im genannten Zeitraum gewaltsam Zugang zum Bauwagen. Da dieser lediglich zum Aufwärmen dient und nichts Stehlenswertes beinhaltete, hebelte der Täter ein, am Bauwagen angebrachtes Staufach auf, aus dem er eine Gaskartusche und ein Kraftstoffkanister im Gesamtwert von etwa 100 Euro entwendete. Der Sachschaden am Bauwagen beläuft sich auf geschätzte 500 Euro. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (bs)

Pfullingen (RT): Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag in Pfullingen leicht verletzt worden. Eine 34-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit einem VW Polo auf der Marktstraße zwischen dem Südbahnhof und dem Dreispitz unterwegs. Im stockenden Feierabendverkehr fuhr sie vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit auf den Mitsubishi eines 34-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 7.000 Euro. (ms)

Kirchheim (ES): Mann den Geldbeutel geraubt

Einem Mann ist am Mittwochabend im Bereich des Kirchheimer Gaiserplatz der Geldbeutel geraubt worden. Der 48-Jährige hatte gegen 21.45 Uhr einen Discounter verlassen und soll dann von vier bislang unbekannten Männern angesprochen worden sein. Einer der Unbekannten soll ihm dann einen Faustschlag versetzt und ein anderer ihn mit einem Messer am Finger leicht verletzt haben. Bei einem anschließenden Gerangel wurde ihm seinen Angaben nach der Geldbeutel geraubt. Im Anschluss ging der 48-Jährige nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Seine Verletzungen wurden an seiner Wohnanschrift von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Von den Tätern liegt bislang lediglich eine vage Beschreibung vor. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Wendlingen (ES): Smart ausgebrannt

Zu einem Fahrzeugbrand mussten die Rettungskräfte am Donnerstagmorgen zur Autobahnanschlussstelle nach Wendlingen ausrücken. Ein 34-Jähriger war gegen 07.50 Uhr mit einem Smart von der A 8 herkommend in der Auffahrt zur B 313 in Richtung Wernau unterwegs. Als er Rauch aus dem Motorbereich aufsteigen sah, hielt er am Fahrbahnrand an. Kurz danach stand der Kleinwagen in Vollbrand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer wurden zusätzlich die Fahrbahn und Teile der Leitplanke beschädigt. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei kamen daraufhin vor Ort. Der Smart musste im Anschluss abgeschleppt werden. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Auffahrt von der Autobahn zur B 313 gesperrt werden. Gegen 09.25 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Weilheim/Teck (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der L 1213 zwischen Gruibingen und Weilheim ereignet hat. Ein 37-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit seinem Tesla auf der Landesstraße von Gruibingen herkommend unterwegs, als er auf der glatten Straße in einer leichten Rechtskurve in Höhe des Parkplatzes kurz nach der Kreisgrenze nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach mehreren Metern Fahrt, parallel zur Fahrbahn kam der Wagen kurz vor einem Abhang zum Stehen. Dabei wurde der Tesla zwischen zwei Bäumen eingeklemmt, sodass sich die Fahrertüre nicht mehr öffnen ließ und der 37-Jährige auf der Beifahrerseite aus dem Auto klettern musste. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten anschließend in eine Klinik, die er aber nach einer ambulanten Behandlung kurz darauf wieder verlassen konnte. Sein Tesla, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, war so in den Bäumen verkeilt, dass er zunächst an der Unfallstelle belassen und erst später mittels eines Krans geborgen werden konnte. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. (cw)

Esslingen (ES): Müllsack in Brand geraten

Aus noch unbekannter Ursache ist am Mittwochnachmittag in der Berliner Straße ein mit Kleidungsstücken gefüllter Müllsack in Brand geraten. Kurz vor 16 Uhr wurde der am Treppeneingang einer Sporthalle liegende Sack von einer Passantin entdeckt, die dann eine vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung informierte. Durch die alarmierte Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Dennoch dürfte sich der Schaden an der Kellertür auf circa 3.000 Euro belaufen. Das Mauerwerk des Gebäudes wurde augenscheinlich nicht beschädigt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mr)

Nehren (TÜ): In Leitplanke geprallt

Schwere Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 27 erlitten. Ein 56-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit einem Peugeot 306 auf der Bundesstraße von Ofterdingen herkommend unterwegs. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen nach wurde er vermutlich kurz vor dem Ende des zweispurigen Bereichs durch den Fahrer eines 3er BMW über die dortige Sperrfläche überholt. Als der Peugeot-Lenker unmittelbar darauf im vierspurigen Bereich auf dem linken Fahrstreifen einen Kastenwagen überholen wollte, musste er wegen des BMW nach rechts ausweichen. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte über alle Fahrspuren und krachte mehrfach in die Mittelleitplanke, bis der Peugeot letztendlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Der 56-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der BMW-Lenker hielt im Anschluss kurz neben dem verunglückten Wagen an und fuhr anschließend weiter. Der 47-jährige Fahrer konnte wenig später an der Wohnadresse angetroffen werden. Ob sein Fahrverhalten möglicherweise unfallursächlich war, muss noch ermittelt werden. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung des Verletzten sowie der Bergung des stark beschädigten Peugeot und der Fahrbahnreinigung durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei musste die B 27 in Richtung Tübingen bis 19.20 Uhr voll gesperrt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Essen auf Herd vergessen

Angebranntes Essen hat am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Mohlstraße für Aufregung gesorgt. Kurz vor 20.30 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, nachdem der Bewohner einer Obergeschosswohnung Rauch bemerkt hatte. Wie sich vor Ort herausstellte, war dieser offenbar aus einer Kellerwohnung nach oben gezogen. Dort entdeckte die Feuerwehr angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd. Die Feuerwehrleute lüfteten im Anschluss die Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Es entstand kein Sachschaden. (rd)

Mössingen (TÜ): Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Straße Im Bulziggarten sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am späten Mittwochabend ausgerückt. Gegen 23.40 Uhr bemerkten die Hausbewohner den Alarm eines Rauchmelders. Als sie diesem nachgingen, entdeckten sie den Brand und wählten den Notruf. Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten anrückte, löschte die Flammen. Der Rettungsdienst war mit sechs Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden aufgrund des Feuers und des notwendigen Löschwassers dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft dabei auch, inwieweit möglicherweise eine zuvor in Betrieb genommene Heizdecke dafür in Betracht kommen könnte. (rd)

Bisingen (ZAK): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit wohl zwei Leichtverletzten hat sich am späten Mittwochnachmittag auf der B 27 ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine 26 Jahre alte Frau mit einem Mercedes kurz vor 17.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Im Bereich der Ausfahrt Bisingen-Steinhofen stieß sie mit ihrem Wagen heftig ins Heck eines anderen Mercedes, dessen 43-jährige Lenkerin im stockenden Verkehr stark abgebremst hatte. Beide Autos waren bei den Bremsmanövern auf der offenbar glatten Fahrbahn wohl zusätzlich ins Rutschen geraten. Beide Frauen erlitten vermutlich leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurden. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Blechschaden auf circa 30.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell