POL-RT: Sechs Fahrzeuge in Filderstadt entwendet - Fünf in Böblingen aufgefunden

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES) und Böblingen (BB): Fahrzeuge gestohlen (Zeugenaufruf)

Sechs Fahrzeuge sind in der Zeit von Mittwoch, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 11.50 Uhr, vom Gelände eines Autohändlers in Plattenhardt entwendet worden. Fünf konnten am Donnerstagmittag aufgrund eines Zeugenhinweises auf dem Parkplatz der Mineraltherme in Böblingen aufgefunden werden. Bislang unbekannte Täter waren im Tatzeitraum über ein aufgebrochenes Eingangstor auf das Gelände des Gebrauchtwagenhändlers in der Heinrich-Hertz-Straße eingedrungen. Dort öffneten sie gewaltsam einen Bürocontainer und entwendeten sechs Fahrzeugschlüssel. Anschließend fuhren sie mit den dazugehörigen Wagen, an denen sie von in der Nähe geparkten Fahrzeugen gestohlene Kennzeichen angebracht hatten, davon.

Einem aufmerksamen Zeugen fiel am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, ein Pkw mit eingeschlagener Scheibe auf dem Parkplatz der Böblinger Therme auf, worauf er die Polizei verständigte. Eine Überprüfung dieses Cabrios und weiterer, vier danebenstehender Fahrzeuge ergab, dass es sich um die in Plattenhardt gestohlenen Autos handelte. Von dem sechsten fehlenden Pkw, einem grauen VW Touran, an dem die vermutlich ebenfalls entwendeten Kennzeichen ES - AK 421 angebracht sein dürften, fehlt bislang jede Spur. Die sechs Fahrzeuge haben laut dem Händler einen Zeitwert von 36.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet beim Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3 um sachdienliche Hinweise beziehungsweise Angaben zum Verbleib des noch fehlenden VW Touran. (ms)

