PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mobiltelefon geraubt +++ Nach häuslicher Gewalt in Gewahrsam +++ Dieseldiebe treiben ihr Unwesen +++ Motorrollerfahrer bei Unfall verletzt +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mobiltelefon geraubt,

Limburg, Diezer Straße, Montag, 18.09.2023, 19:20 Uhr

(wie) Am Montagabend ist ein Mann in Limburg geschlagen und seines Mobiltelefons beraubt worden. Zeugen riefen über Notruf die Polizei, da sie an der Pusteblume im Bereich der Diezer Straße beobachtet hatten, wie ein betrunkener Mann niedergeschlagen und beraubt worden war. Die herbeigeeilte Streife konnte auf dem Platz an der Josef-Koklmaier-Halle den verletzten 40-Jährigen antreffen. Für ihn wurde ein Rettungswagen alarmiert. Der stark betrunkene Mann war offenbar mit zwei dunkelhäutigen Männern mit kurzen Haaren in Streit geraten, wonach ihn einer davon niederschlug und am Boden weiter auf ihn einprügelte. Erst als Zeugen lauthals einschritten, ließ der Schläger von seinem Opfer ab. Bevor der Täter mit weiteren Männern floh, nahm er dem Verletzten noch das Mobiltelefon ab. Den 40-Jährigen musste der Rettungsdienst in ein Krankenhaus bringen. Trotz Fahndung mehrerer Streifen konnte der Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Nach häuslicher Gewalt in Gewahrsam,

Hadamar, Siegener Straße, Dienstag, 19.09.2023, 01:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag musste die Polizei in Hadamar eine Wegweisungsverfügung mit Zwang durchsetzen. Die Beamten waren nach einer Häuslichen Gewalt in die Siegener Straße gerufen worden. Dort sollte ein betrunkener Mann seine Frau ins Gesicht geschlagen haben. Da die hierzu passende Verletzung im Gesicht der Frau noch zu erkennen war, verwiesen die Polizisten den Mann der Wohnung. Der Mann sah dies allerdings nicht ein und sperrte sich gegen die Maßnahmen der Beamten. Als er schließlich sogar einen Polizisten schlug, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Der stark Betrunkene wurde daraufhin festgenommen. Er musste sich auf der Dienststelle eine Blutprobe abnehmen lassen sowie den Rest der Nacht im Gewahrsam verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

3. Dieseldiebe treiben ihr Unwesen,

Limburg, Kapellenstraße, Freitag, 15.09.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 18.09.2023, 06:45 Uhr

(wie) Am Wochenende haben sich Diebe in Limburg an zwei Lkw zu schaffen gemacht und Diesel gestohlen. Der oder die Unbekannten hatten sich in einem unbeobachteten Moment auf einem Parkplatz in der Kapellenstraße zwei abgestellten Lkw genähert. An den Zugmaschinen von MAN und Mercedes wurde jeweils der Tank gewaltsam geöffnet und dann Kraftstoff daraus abgepumpt. Wieviel Diesel die Diebe so stehlen konnten ist nicht genau bekannt, ebenso nicht, wie das Diebesgut abtransportiert wurde. An den Tanks entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 EUR. Die Limburger Polizei ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Teil von Bagger gestohlen,

Mengerskirchen, Hohe Straße, Freitag, 15.09.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 18.09.2023, 09:30 Uhr

(wie) In Mengerskirchen ist am Wochenende ein Teil von einem Minibagger gestohlen worden. Ein 52-Jähriger hatte den Minibagger der Marke "Kubota" über das Wochenende in der "Hohe Straße" abgestellt. Als er am Montagvormittag zu der Arbeitsmaschine zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte den mittleren Hydraulikzylinder des Greifarms entwendet hatten. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf 1.000 EUR und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Motorrollerfahrer bei Unfall verletzt, Limburg-Offheim, Limburger Straße, Montag, 18.09.2023, 13:05 Uhr

(wie) Am Montag ist bei einem Auffahrunfall in Offheim ein Motorrollerfahrer verletzt worden. Der 15-Jährige war auf einem Roller der Marke "MBK" auf der Limburger Straße in Richtung Offheim-Zentrum unterwegs. Hierbei übersah er offenbar, dass der vor ihm fahrende Mazda eines 52-Jährigen abgebremst wurde. Der Motorroller prallte gegen das Heck des Pkw und kam zu Fall. Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.200 EUR.

Autobahnpolizei

1. Bei Unfall auf A 3 verletzt,

Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Montag, 18.09.2023, 10:30 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Bad Camberg wurde am Montagvormittag eine Frau verletzt. Die 35-Jährige war mit einem Hyundai auf dem rechten Fahrstreifen der A 3 in Richtung Köln unterwegs. Direkt nach der Tank- und Rastanlage Bad Camberg-Ost kam sie aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem VW, der von einem 40-Jährigen über die Parallelfahrbahn auf die Zufahrtsspur zur A 3 gefahren wurde. Bei der Kollision wurde die 35-Jährige verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzte und brachte sie in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 20.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell