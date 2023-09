PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Körperverletzung auf Kirmes +++ Auseinandersetzung in der Altstadt +++ Diebstahl von Fahrrädern mit Täterfestnahme +++ Brand von Pkw +++ betrunken Pkw gefahren und mit Streifenwagen kollidiert +++

Limburg (ots)

Gefährliche Körperverletzung auf dem Kirchweihfest in Elz 65604 Elz, Pfortenstraße Samstag, 16.09.2023, 22:55 Uhr

Zur Tatzeit kam es auf der Kirmes in Elz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28jährigen Geschädigten aus Elz, einem 29jährigen Geschädigten aus Gießen und ca. 10 unbekannten Personen. Nach Angaben eines Geschädigten sollen die unbekannten Personen eine Frau belästigt haben. Als er der Frau habe helfen wollen, sei er von den unbekannten Personen geschlagen und getreten worden. Der zweite Geschädigte habe ebenfalls helfen wollen und sei auch mehrfach geschlagen worden. Beide Geschädigte mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Bei den Tätern soll es sich um Personen mit südländischem Erscheinungsbild handeln.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verbale und körperliche Auseinandersetzung in der Altstadt von Limburg 65549 Limburg, Plötze Sonntag, 17.09.2023, 01:10 Uhr

Zwischen einer Gruppe aus vier Personen und einem unbekannten Täter kam es in der Limburger Altstadt zu einer Auseinandersetzung. Der unbekannte Täter soll zuvor durch andere Personen provoziert worden sein. Er schlug einem 26jährigen Geschädigten aus Mainz mit der Faust auf den Hinterkopf und beleidigte eine Begleiterin des Geschädigten. Der Geschädigte zog sich dann mit seinen Begleitern zurück. Der unbekannte Täter folgte der Gruppe und warf noch sein Bierglas auf die Personen, traf diese jedoch nicht. Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen ca. 20 Jahre alten, schlanken Mann mit südländischem Erscheinungsbild handeln. Der Mann sei ca. 180cm-185cm groß, habe dunkle kurze Haare und sei mit einer dunklen Trainingsjacke von Adidas, einer dunklen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet gewesen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Fahrrädern mit Festnahme eines Täters 65549 Limburg, Ste.-Foy-Straße Sonntag, 17.09.2023, 00:44 Uhr

Drei Täter entwendeten drei Fahrräder und ein Kinderfahrrad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Im Rahmen der Fahndung wurden die Täter von einer Streife gesichtet. Sie ließen die Fahrräder zurück und ergriffen die Flucht. Ein Täter, ein 35jährigen Mann aus Limburg, konnte durch die nacheilenden Polizeibeamten festgenommen werden. Hinweise, insbesondere zu den noch flüchtigen Tätern, nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 entgegen.

Pkw aufgebrochen

65549 Limburg, Hospitalstraße Samstag, 16.09.2023, 21:30 Uhr bis Sonntag, 17.09.2023, 01:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der in der Hospitalstraße geparkte, schwarze Pkw, BMW X 3, aufgebrochen. Aus dem Pkw wurden nach derzeitigem Sachstand keine Gegenstände entwendet.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Brand von geparktem Pkw

65594 Runkel-Dehrn, Am Leinpfad, Parkplatz am Bürgerhaus Sonntag, 17.09.2023, 05:41 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen geriet ein auf dem Parkplatz am Bürgerhaus in Dehrn geparkter Pkw, VW, Caddy aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Dehrn gelöscht. An dem Pkw entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Verkehrsunfall mit Streifenwagen 35792 Löhnberg-Obershausen, Hauptstraße Samstag, 16.09.2023, 23:40 Uhr

Eine aufmerksame Zeugin stellte einen Pkw fest, welcher Schlangenlinien fuhr. Die nach dort entsandte Streife stellte den Pkw und den Fahrer in einer Einfahrt fest. Als die Beamten den Fahrer, einen 29-jährigen Mann aus Mengerskirchen, kontrollieren wollten, fuhr dieser mit dem Fahrzeug los, um sich der Kontrolle zu entziehen. Er stand jedoch so erheblich unter Alkoholeinfluss, dass er beim Rückwärtsfahren gegen den Streifenwagen fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Beamten konnten eine Weiterfahrt verhindern und den Mann, der bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille erreichte, zwecks Blutentnahme vorläufig festnehmen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell