POL-LM: +++ Bedrohung von Stadtpolizisten +++ Körperverletzung +++ Unfall mit verletzter Person +++ Verkehrsunfallflucht +++

Beleidigung und Bedrohung von Stadtpolizisten Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofsplatz Tatzeit: Freitag, 15.09.2023, 23:15 Uhr

Sachverhalt:

Durch die Stadtpolizei Limburg wurde ein PKW Ford Focus festgestellt, der auf einem Behindertenparkplatz geparkt war. Nach dem Ausstellen eines Strafzettels ging der 61-jährige Fahrzeugführer die Bediensteten der Stadt verbal an, bedrohte und beleidigte sie. Eine Streife der Polizei wurde zur Unterstützung bei der Identitätsfeststellung hinzugezogen. Aufgrund der getätigten Äußerungen wurde eine Strafanzeige aufgenommen.

Körperverletzung

Tatort: 65520 Bad Camberg-Erbach, Feldbergstraße Tatzeit: Samstag, 16.09.2023, 00:45 Uhr

Sachverhalt:

Der 24-jährige Fahrer eines PKW BMW fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Einbahnstraße. Eine Personengruppe wird darauf aufmerksam und versucht den Fahrer lautstark darauf hinzuweisen. Der Fahrzeugführer hält und es entwickelt sich zunächst ein verbaler Streit. Schließlich artet der Streit in eine Schlägerei aus. Sowohl der Fahrzeugführer, als auch ein 24-jähriger Mann auf Bad Camberg wurden hierbei leicht verletzt. Der Fahrer verließ zunächst die Örtlichkeit, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tatort: 65594 Runkel- Steeden, Steedener Hauptstraße / L3036 Tatzeit: Freitag, 15.09.2023, 18:39 Uhr Sachverhalt: Der 29-jährige Fahrerin eines Kraftrads Honda befuhr die L3036 aus Steeden kommend in Fahrtrichtung Dehrn. In Höhe der Hausnummer 5 überholte sie einen vorausfahrenden PKW. Während des Überholvorgangs wurde die Fahrerin durch die Sonne geblendet und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine am Straßenrand befindliche Hecke. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65549 Limburg, Mundipharmastraße 1 Tatort: Fr. 15.09.2023, 18:30 Uhr bis Fr. 15.09.2023, 18:45 Uhr

Sachverhalt:

Ein roter VW California parkte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts. Ein unbekannter Fahrzeugführer versuchte die Parkfläche auf der Fahrerseite zu nutzen und touchierte beim Rangieren den VW Bus am Heck auf der linken Seite. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 entgegen.

