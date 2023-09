PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung in Frickhofen +++ Fahrräder aus Garage entwendet +++ Unfälle +++ Äste, bzw. Baum auf Pkw gestürzt- keine Verletzten

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung in Frickhofen,

Dornburg, Frickhofen, Pfarrhofstraße, 13.09.2023, 00.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch kam es in Dornburg-Frickhofen zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Die Polizei wurde gegen 00.45 Uhr wegen lautstarken Streitigkeiten in die Pfarrhofstraße gerufen. Vor Ort traf die Streife auf den Mitteiler und einen 43-jährigen Mann. Nach Angaben des 43-Jährigen sei er auf der Straße von einem Mann und einer Frau geschlagen und hierdurch leicht verletzt worden. Darüber hinaus habe der männliche Angreifer auch noch den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs durch einen Schlag beschädigt und im Anschluss mit seiner Begleiterin zu Fuß in Richtung Hauptstraße die Flucht ergriffen. Der Täter wurde als ca. 1,75-1,80 Meter groß mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Die Angreiferin soll etwa 1,60-1,65 Meter groß gewesen sein und rote Haare gehabt haben. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Hochwertige Fahrräder aus Garage entwendet, Limburg, Am Renngraben, 11.09.2023, 15.00 Uhr bis 12.09.2023, 08.20 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen aus der Garage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Renngraben" in Limburg vier hochwertige Fahrräder gestohlen Die Fahrraddiebe verschafften sich Zutritt zur Garage und entwendeten die mit Schlössern gesicherten Räder. Bei dem Diebesgut handelt es sich um zwei schwarze Pedelecs von "Focus" und um zwei Mountainbikes von "Canyon". Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall auf B8, Limburg, B8, Dienstag, 12.09.2023, 16:45 Uhr

(da)Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B8 bei Limburg ein Auffahrunfall mit mehreren Verletzten. Gegen 16:45 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem Ford Transit in Richtung Staffel unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhren ein Ford Focus und ein 3er BMW in dieselbe Richtung. An einer roten Ampel mussten der Focus und der BMW halten. Der Transitfahrer übersah dies und fuhr auf dem BMW auf, der durch die Wucht des Aufpralls in das Heck des Focus geschoben wurde. Alle Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt, wobei der Ford Transit nicht mehr fahrbereit war. Sein Fahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden weiteren Fahrer des BMW und des Ford Focus wurden ebenfalls leicht verletzt, bedurften aber keiner weiteren medizinischen Betreuung.

4. Unfall zwischen Fahrradfahrenden - Zwei Personen verletzt, Villmar, Radweg, 12.09.2023, 17.15 Uhr,

(pl)Im Bereich von Villmar wurden am Dienstagnachmittag bei einem Fahrradunfall zwei Personen verletzt. Ein 63-jähriger Fahrradfahrer und eine 53-jährige Fahrradfahrerin waren gegen 17.15 Uhr von Aumenau kommend auf dem Radweg in Richtung Villmar unterwegs, als sich in Höhe des Sportplatzes die Lenker ihrer Räder touchierten und beide Personen zu Fall kamen. Die Verletzten wurden zum einen mit einem Rettungswagen und zum anderen mit einem Rettungshubschrauber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

5. Kleinkraftradfahrer bei Unfall verletzt, Weilburg, Ahäuser Weg, 12.09.2023, 17.10 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag ist ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer im Ahäuser Weg in Weilburg beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Ein Autofahrer wollte gegen 17.10 Uhr mit seinem Pkw von einer Grundstücksausfahrt nach links in den Ahäuser Weg einbiegen, woraufhin ein herannahendes Fahrzeug abbremste. Der nachfolgende Kleinkraftradfahrer fuhr an dem abbremsenden Wagen vorbei und kollidierte mit dem einbiegenden Auto. Der 17-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

6. Äste, bzw. Baum auf Pkw gestürzt - keine Verletzten, Merenberg, Hadamar, Dienstag, 12.09.2023, 21:15 Uhr bis 22:15 Uhr

(he) Während des am gestrigen Abend über den Landkreis Limburg-Weilburg hinwegziehenden Unwetters gingen auch bei der örtlichen Polizei eine Vielzahl von Mitteilungen bezüglich umgestürzter Bäume, größerer Mengen Schlamm auf Straßen oder auch wegen eines beschädigten Daches ein. Die Meldungen wurden an die im Einsatz befindlichen Kräfte der Feuerwehren übermittelt. In diesem Zusammenhang wurden auch zwei Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen fahrende Pkw von herabstürzenden Ästen oder Bäumen beschädigt wurden. Gegen 21:15 Uhr war ein Opel-Fahrer auf der B 54 unterwegs. Kurz nach der Abfahrt Hadamar stürzte ein Baum auf die Fahrbahn und traf den Pkw im Frontbereich. Etwa eine Stunde später befuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer die K 451 aus Richtung Barig-Selbenhausen kommend in Richtung Reichenborn. Kurz vor Reichenborn fielen plötzlich mehrere Äste auf den Pkw, weiterhin lag Gehölz auf der Fahrbahn. Dadurch wurden das Fahrzeugdach und durch das Überfahren der auf der Straße liegenden Äste auch der Unterboden des Pkw beschädigt. In beiden Fällen wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

