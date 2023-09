PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Nach Diebstahl mit Messer bedroht +++ In Wohnung eingebrochen +++ Schlägerei während Kirmes +++ Stark betrunken zur Tankstelle gefahren +++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Nach Diebstahl mit Messer bedroht,

Limburg-Lindenholzhausen, Fallbornstraße, Montag, 11.09.2023, 01:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in einer Wohnung in Lindenholzhausen zu einem Diebstahl von Bargeld, den die Täterin mit einem Messer durchsetzte. Ein 34-Jähriger und eine 36-Jährige hatten den Abend zusammen verbracht und reichlich Alkohol konsumiert. Im Laufe der Nacht kam es zu einem Streit, bei dem die 36-Jährige Bargeld aus dem Portemonnaie des 34-Jährigen entnahm und die Wohnung in der Fallbornstraße verlassen wollte. Als dieser die Frau daran hindern wollte, soll die Täterin ein Messer ergriffen und ihn bedroht haben. Zudem habe die Frau ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen. Als der 34-Jährige nun selbst aus dem Haus flüchtete, wurde er von der aufgebrachten Frau verfolgt. Die herbeigeeilte Streife konnte die Kontrahenten voneinander trennen und der Frau das Bargeld wieder abnehmen. Das Messer fanden die Beamten in der Nähe und stellten es sicher. Beide Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinfluss, der 34-Jährige war sichtbar verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Räuberischem Diebstahl, Körperverletzung und Bedrohung.

2. In Wohnung eingebrochen,

Weilburg, Mozartstraße, Samstag, 09.09.2023, 10:45 Uhr bis 23:00 Uhr

(wie) Am Samstag brachen Unbekannte in Weilburg in eine Wohnung ein und gelangten so an Beute von hohem Wert. Der oder die Täter begaben sich am Samstag zwischen 10:45 Uhr und 23:00 Uhr auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße. Dort hebelten sie auf der Gebäuderückseite ein Fenster zu einer Wohnung im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Innere. Aus dem Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher Schmuck und Bargeld im Wert von über 60.000 EUR. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Schlägerei während Kirmes,

Limburg-Lindenholzhausen, Am Wingert, Samstag, 09.09.2023, 04:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Rande der Kirmes in Lindenholzhausen zu einer Schlägerei, bei der ein Mann verletzt wurde. Ein 20-Jähriger war vor dem Kirmeszelt mit einem Unbekannten in Streit geraten, da er mit einem Begleiter auf der Straße saß und ein Pkw somit nicht passieren konnte. Bei der Auseinandersetzung mit dem Autofahrer sollen dann schnell die Fäuste eingesetzt worden sein, wobei der 20-Jährige durch mehrere Treffer im Gesicht und einen Biss in den Finger verletzt wurde. Der Kontrahent und Schläger sei dann mit einem Mercedes vom Tatort geflohen. Eine Streife konnte nur noch den Verletzten und seinen Begleiter antreffen, beide waren erheblich alkoholisiert und nicht gewillt mit der Polizei zu kooperieren. Der geflohene Täter konnte lediglich als circa 20 Jahre alt und dunkelhäutig beschrieben werden. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Lagerschuppen brennt,

Merenberg Barig-Selbenhausen, Schulstraße, Sonntag, 10.09.2023, 13:00 Uhr

(wie) Am Sonntag ist in Barig-Selbenhausen ein Lagerschuppen in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 13:00 Uhr in die Schulstraße gerufen, da der Bewohner eines Hauses dort eine starke Rauchentwicklung aus dem angebauten Lagerschuppen entdeckt hatte. Offenbar waren im Inneren Akkus in Brand geraten und hatten so ein Feuer ausgelöst, das sich bis ins Dachgebälk ausbreitete. Die Freiwilligen Feuerwehren Barig-Selbenhausen, Merenberg, Mengerskirchen und Rückershausen bekämpften den Brand und konnten das Feuer schließlich löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

5. Hausfassade beschädigt,

Elz, Luisenstraße, Samstag, 09.09.2023, 11:30 Uhr

(wie) In den letzten Tagen ist in Elz eine Hauswand von Unbekannten beschädigt worden. Ein 79-Jähriger rief am Samstagmittag die Polizei in die Luisenstraße, weil er großflächige Beschädigungen an seiner Hauswand entdeckt hatte. Offenbar hatten Unbekannte zuvor Teile des Oberputzes der Hauswand auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses herausgeschlagen und dabei sogar die Wärmedämmung darunter beschädigt. Der Sachschaden konnte noch nicht abschließend beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

6. Stark betrunken zur Tankstelle gefahren, Hadamar, Siegener Straße, Sonntag, 10.09.2023, 16:00 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag hat die Polizei einen stark betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der in seinem fahruntüchtigen Zustand zu einer Tankstelle in Hadamar gefahren war. Der 55-Jährige war mit einem Begleiter in einem Skoda zu der Tankstelle in der Siegener Straße gekommen. Dort fiel er Zeugen direkt auf, da ein Reifen an dem Auto platt war und beide Insassen offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss standen. Eine Streife kontrollierte die beiden Skodafahrer und musste aufgrund deren unkooperativen Verhaltens noch Verstärkung dazu rufen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 55-jährigen Fahrer einen Wert von über 2,6 Promille. Somit nahmen die Beamten den Mann fest und belegten dessen Beifahrer mit einem Platzverweis für das Tankstellengelände. Nach einer Blutentnahme durfte der Mann die Polizeistation wieder verlassen.

7. Radfahrer verletzt sich,

Weilmünster-Laubuseschbach, Laubusstraße, Samstag, 09.09.2023, 19:40 Uhr

(wie) In Laubuseschbach hat sich am Samstagnachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 52-Jährige war gegen 19:40 Uhr die Laubusstraße herabgefahren und war dabei in einer Linkskurve ins Schlingern geraten und schließlich gestürzt. Bei dem Aufprall verletzte sich der Mann am Kopf. Nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst den Verletzten in ein Krankenhaus.

8. Radfahrer angefahren,

Brechen, Bahnhofstraße, Samstag, 09.09.2023, 15:10 Uhr

(wie) Am Samstag wurde am Werschauer Loch bei Niederbrechen ein Radfahrer angefahren und zu Fall gebracht. Der 34-Jährige war mit einem Fahrrad auf der L 3022 von Werschau in Richtung Brechen unterwegs. Im Werschauer Loch wollte wer unterhalb der Autobahn nach links abbiegen und zeigte dies mit einem ausgestreckten Arm an. Dies übersah offenbar ein nachfolgender 72-Jähriger in einem Kleinbus mit Anhänger, sodass es beim Überholen zum Kontakt zwischen dem Kotflügel des Fahrzeugs und dem Bein des Radfahrers kam. Hierdurch stürzte der 34-Jährige zu Boden und wurde dabei verletzt.

Autobahnpolizei

1. Durch Steinschlag verletzt,

Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Montag, 11.09.2023, 04:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Mann auf der A 3 bei Bad Camberg von einem Steinschlag verletzt worden. Der 41-Jährige war mit einem Dacia auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz vor der Tank- und Rastanlage sei ihm dabei auf dem linken Fahrstreifen ein größerer Stein gegen die Windschutzscheibe geflogen und habe diese zersplittern lassen. Hierbei wurde der Mann an der Hand verletzt, was später der Rettungsdienst behandelte. Der verursachende Stein wurde wahrscheinlich von einem vorausfahrenden Fahrzeug aufgewirbelt. Der Dacia war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

2. Verletzte bei Unfall mit Pannenfahrzeug, Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Freitag, 08.09.2023, 20:00 Uhr

(wie) Bei Bad Camberg sind am Freitagabend mehrere Menschen bei einem Unfall mit einem Pannenfahrzeug verletzt worden. Ein 35-Jähriger war mit einem VW mit Anhänger auf der A 3 kurz hinter der Tank- und Rastanlage Bad Camberg in Richtung Köln liegengeblieben. Das Pannengespann hatte er noch auf dem Seitenstreifen abstellen können. Kurz vor 20:00 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit einem Sattelzug von der Rastanlage auf die A 3 auf. Hierbei bemerkte er das Pannenfahrzeug offenbar zu spät und prallte trotz Ausweichmanövers gegen das Hindernis auf dem Standstreifen. Bei der Kollision wurden die beiden Insassen im VW verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Aufgrund einer Vorerkrankung, die nicht im Zusammenhang mit dem Unfall steht, musste auch der Fahrer des Sattelzuges ins Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf über 75.000 EUR.

