POL-LM: +++ Streit mit Messer ausgetragen +++ Kellerabteil aufgebrochen +++ Kompletträder gestohlen +++ Mit Motorrad gestürzt und verletzt +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Streit mit Messer ausgetragen,

Limburg, Am Kissel, Freitag, 08.09.2023, 08:00 Uhr

(wie) Am Freitagmorgen ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Limburg mit einem Messer verletzt worden. Zwei stark alkoholisierte Männer gerieten gegen 08:00 Uhr in einer Unterkunft in der Straße "Am Kissel" in Streit. Dieser konnte nicht verbal beigelegt werden, sodass ein 23-Jähriger und ein 24-Jähriger aufeinander einschlugen. Ein Zeuge holte sich Hilfe, um die Streithähne voneinander zu trennen. Dies gelang jedoch nicht und der 23-Jährige stach mit einem kleinen Küchenmesser einmal zu und traf den Kopf des 24-Jährigen. Anschließend floh der 23-Jährige mit weiteren Zeugen vom Tatort. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und im Krankenhaus ambulant behandelt. Mehrere Streifen der Polizei fahndeten nach dem 23-Jährigen, wobei eine Streife des Polizeipostens Limburg den Mann am Ortseingang Linter entdecke und ihn mit Unterstützung weiterer Streifen festnehmen konnte. Das Messer hatte der Mann noch bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige wieder entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

2. Kellerabteil aufgebrochen,

Limburg, Friedrich-Ebert-Straße, Dienstag, 05.09.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 07.09.2023, 06:30 Uhr

(wie) In Limburg ist zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen ein Kellerabteil aufgebrochen worden. Ein Unbekannter verschaffte sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße und begab sich in den dortigen Keller. Im Untergeschoss brach der Dieb das Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf und konnte den Verschlag somit öffnen. Aus dem Inneren wurde ein Fahrrad der Marke "Bulls" entwendet. Anschließend entkam der Einbrecher unerkannt mit seiner Beute im Wert von circa 500 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Kompletträder gestohlen,

Weilburg, Frankfurter Straße, Donnerstag, 07.09.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 08.09.2023, 06:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind in Weilburg mehrere Kompletträder von abgestellten Autos abmontiert und gestohlen worden. Unbekannte Diebe begaben sich im Schutze der Dunkelheit auf ein Schottergelände eines Autohauses in der Frankfurter Straße. Dort bockten sie drei abgestellte Pkw auf und montierten die Reifen mitsamt Felgen ab. Wie die Räder anschließend abtransportiert wurden, ist nicht bekannt. Der Wert der Beute wird auf 16.000 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

4. Mit Motorrad gestürzt und verletzt,

Weilburg-Ahausen, Grundbachstraße, Donnerstag, 07.09.2023, 17:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag ist in Ahausen eine Frau mit ihrem Motorrad gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die 57-Jährige befuhr mit einer Yamaha die Grundbachstraße in Richtung Selters. Beim Versuch auf der Fahrbahn zu Wenden geriet sie mit dem Vorderrad auf den Gehweg und verlor das Gleichgewicht. Sie fiel zu Boden und das Motorrad anschließend auf ihre Hüfte. Hierbei wurde die Frau verletzt, weshalb der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus brachte. Familienmitglieder der 57-Jährigen kümmerten sich anschließend um das Motorrad.

5. Jugendliche stürzt mit E-Scooter,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Donnerstag, 07.09.2023, 19:50 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend ist eine Jugendliche in Hadamar mit einem unversicherten E-Scooter zu Fall gekommen und hat sich dabei verletzt. Die 16-Jährige befuhr den Rad- und Gehweg zwischen zwei Supermärkten in der Mainzer Landstraße mit einem Elektrotretroller, als sie mit einem Poller kollidierte und zu Boden stürzte. Bei der Kollision verletzte sich die Jugendliche, weshalb sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Da der E-Scooter nicht mehr vorschriftsgemäß versichert war, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.

6. Blitzermeldungen der Polizeidirektion Limburg-Weilburg:

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

In der kommenden Woche wird es nur unangekündigte Messstellen der beteiligten Behörden geben.

