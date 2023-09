PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Vor Schnellrestaurant zusammengeschlagen, Grillen eskaliert, Räuberischer Diebstahl im Brillengeschäft, Falsche Polizeibeamte machen Beute, Einbruch in Wohnhaus in Weilburg

Limburg (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Zeit: Sonntag, 10.09.2023, 03.35 Uhr

Ort: Limburg, Brüsseler Straße, ICE - Gebiet

Ein 20 - jähriger Gast eines Schnellrestaurants im ICE - Gebiet wurde Oper einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei bisher unbekannte Täter gerieten mit dem jungen Mann in Streit und schlugen dann auf ihn ein. Auf dem Boden liegend traktierten sie ihn weiterhin mit Tritten und Schlägen. Der Mann erlitt dabei sichtbare Verletzungen im Gesicht und an den Händen. Noch vor Eintreffen der angeforderten Streife der Polizei Limburg flüchteten die unbekannten Täter mit einem schwarzen Audi in unbekannte Richtung. Die Täter konnten wir folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 185 cm groß, 23-24 Jahre alt, kräftige Statur, rote Haare, trug schwarzes T - Shirt

Täter 2: männlich, ca. 20 Jahre alt, etwas kleiner als Täter 1, ebenfalls rote Haare

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung durch störenden Qualm beim Grillen

Zeit: Samstag, 09.09.2023, 19.15 Uhr

Ort: Limburg, Westerwaldstraße

Ein 51 - jähriger Mann aus Limburg geriet mit seinen Nachbarn wegen störendem Qualm durch Grillen in Streit. Der 51 - jährige beschwerte sich bei seinem 46 - jährigen Nachbarn wegen dem störenden Qualm. Dabei gerieten die beiden Männer so in Rage, dass der 46 - jährige seinem Kontrahenten mit der Faust auf den Rücken schlug. Durch den Schlag fiel der Mann zu Boden und zog sich weitere leichte Verletzungen zu. Der Grillmeister muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Räuberischer Diebstahl im Brillengeschäft

Zeit: Samstag, 09.09.2023, 12.11 Uhr

Ort: Limburg, Werner - Senger - Straße

Ein 60 - jähriger serbischer Staatsangehöriger, mit Wohnort in Frankfurt, wurde beim Diebstahl von 2 hochwertigen Sonnenbrillen ertappt. Als der 23 - jährige Bedienstete des Optikers dies bemerkte, flüchtete der Dieb. Der Mitarbeiter konnte ihn dann jedoch außerhalb des Geschäfts stellen und festhalten. Der Dieb versuchte sich jedoch loszureißen um seine Flucht fortzusetzen. Durch einen weiteren Mitarbeiter konnte er dann jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Sowohl der 23 - jährige Beschäftigte als auch der Täter wurden durch die Rangelei leicht verletzt.

Betrug - falsche Polizeibeamte

Ereignisort: Villmar

Ereigniszeit: Samstag, 09.Sep.23 , 19.30 Uhr

Am Samstagabend nahm ein unbekannter Täter telefonisch Kontakt zu dem Geschädigten in Villmar auf und gab sich als Polizeibeamter aus. Unter dem Vorwand, dass eine Liste mit dem Namen des Geschädigten bei Verbrechern gefunden wurde, forderte man die Herausgabe seiner Wertsachen. Der Geschädigte legte nach Vereinbarung einige Goldbarren in hohem Wert vor seinem Haus ab. Diese sollen angeblich auf Fingerabdrücke untersucht werden. Dort wurde das Gold durch zwei weiteren unbekannten Tätern mit einem schwarzen BMW abgeholt. Die beiden Unbekannten konnten mit der Beute in unbekannte Richtung fliehen.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Ereignisort: Weilburg

Ereigniszeit: Samstag, 09.Sep.23, zwischen 10.45 - 23.00 Uhr

Im Laufe des Tages drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung in Weilburg ein und durchwühlten mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Hierbei erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld in hohem Wert. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Bedrohung mit Messer

Ereignisort: Villmar, Peter - Paul - Straße Ereigniszeit: Samstag, 09.Sep.23, 23.00 Uhr

Am Samstagabend kam es auf der Kirmes in Villmar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen und einer sechsköpfigen Personengruppe. Daraufhin zog sich das Pärchen in ihre Wohnung zurück, welche die Personengruppe belagerte. Als die Geschädigte die Personengruppe aufforderte, das Grundstück zu verlassen, zog der Beschuldigte ein Messer und bedrohte sie mit den Worten: "Ich steck dich ab !". Daraufhin entfernte sich die Gruppe von dem Grundstück. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Weilburg (Tel.: 06471-93860) in Verbindung zu setzen.

