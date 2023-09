PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Exhibitionist festgenommen +++ Auto aufgebrochen +++ Freilaufender Hund beißt zu +++ Verletzter Betrunkener neben Auto gefunden - Zeugen gesucht +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Exhibitionist festgenommen,

Bad Camberg, Landesstraße 3031, Mittwoch, 13.09.2023, 13:50 Uhr

(wie) Am Mittwoch hat ein Exhibitionist bei Bad Camberg sein Unwesen getrieben und wurde von der Polizei festgenommen. Ein Zeuge verständigte gegen 13:50 Uhr die Polizei und teilte mit, dass am Pendlerparkplatz an der A 3 ein nackter Mann an seinem Geschlechtsteil manipulieren würde. Eine Streife der Autobahnpolizei fuhr zu dem Parkplatz und konnte den Unbekleideten sehen, der beim Erblicken des Streifenwagens in ein Waldstück flüchten wollte. Dies konnten die Beamten verhindern und den 54-Jährigen festnehmen. Anschließend wurde der Mann für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation in Limburg gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Kinderfahrrad gestohlen,

Runkel, Im Langgarten, Mittwoch, 13.09.2023, 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr

(wie) In Runkel ist am Mittwoch eine Kinderfahrrad von einem Grundstück gestohlen worden. Ein unbekannter Dieb nutzte in der Straße "Im Langgarten" einen unbeobachteten Moment, betrat das Grundstück eines Wohnhauses und entwendete von dort ein blauweißes Kinderfahrrad der Marke "Lakes". Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Auto aufgebrochen,

Brechen, Erdbeerenpfad, Montag, 11.09.2023, 01:00 Uhr

(wie) Am Montag ist in Brechen ein Pkw aufgebrochen worden, entwendet wurde aber augenscheinlich nichts. Ein 28-Jähriger hatte einen schwarzen Opel Astra in der Straße "Erdbeerenpfad" auf einem Privatgrundstück vor einer Garage abgestellt. In der Nacht öffnete ein Unbekannter das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise. So in das Innere gelangt, brach der Dieb das Handschuhfach auf, entwendete aber offenbar nichts. Anschließend floh der Täter und hinterließ eine Beschädigung am Schloss des Handschuhfachs. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Freilaufender Hund beißt zu,

Beselich-Heckholzhausen, Feldgemarkung, Dienstag, 12.09.2023, 18:00 Uhr

(wie) Bei Heckholzhausen sind am Dienstagabend ein Mann und sein Hund von einem freilaufenden Schäferhund gebissen worden. Der 66-Jährige war mit seinem Terrier-Mix auf einem Feldweg, parallel zur B 49 nahe Sonnenhof, spazieren, als er plötzlich von einem freilaufenden Schäferhund angegangen wurde. Das Tier attackierte nicht nur den Hund des 66-Jährigen, sondern biss auch ihn in die Hand. Bei der Attacke wurden der Terrier und sein Herrchen verletzt. Mit dem angreifenden Schäferhund war eine Frau unterwegs, die sich aber nicht um die Folgen des Vorfalls kümmerte. Sie wurde beschrieben als circa 40 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß. Sie soll schlank gewesen sein und habe blonde schulterlange Haare gehabt. Die Weilburger Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

5. Verletzter Betrunkener neben Auto gefunden - Zeugen gesucht, Selters-Eisenbach, Sonnenberg, Mittwoch, 13.09.2023, 23:30 Uhr

(wie) In der Nach von Mittwoch auf Donnerstag hat die Polizei in Eisenbach einen Betrunkenen festgenommen, der verletzt neben seinem offenstehend Auto lag. Nachbarn verständigten die Polizei und den Rettungsdienst, da sie Hilferufe in der Straße "Sonnenberg" gehört und daraufhin einen stark betrunkenen 33-Jährigen, der verletzt neben der geöffneten Fahrertür seines grauen Opel Astra lag, entdeckt hatten. Nachdem dieser vom Rettungsdienst behandelt worden war, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Am Fahrzeug fanden sich frische Unfallspuren, zu denen noch keine Unfallstelle ermittelt werden konnte. Im Fahrzeug fanden die Beamten entleerte Flaschen alkoholischer Getränke. Nach Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins wurde der 33-Jährige zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam belassen. Die Ermittler in Limburg suchen nun Zeugen, die den Mann fahrend in seinem Opel Astra gesehen haben, außerdem wird die Unfallstelle noch gesucht. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

6. Verletzte bei Unfällen nach Unwetter, Limburg, Landesstraße 3020, Mittwoch, 13.09.2023, 07:20 Uhr

(wie) Bei zwei Verkehrsunfällen nach einem Unwetter bei Limburg sind am Mittwochmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Zunächst war eine 18-Jährige mit ihrem Motorrad auf der L 3020 zwischen Eschhofen und Limburg unterwegs. Aufgrund der schlammigen Fahrbahn nach einem Starkregen verlor sie auf Höhe der Autobahnbrücke die Kontrolle über das Gefährt, kollidierte mit der Leitplanke und kam zu Fall. Hierbei wurde die Motorradfahrerin verletzt. Im Anschluss kam es zu einem Auffahrunfall auf der schlammigen Straße, da Verkehrsteilnehmerinnen aufgrund des Motorradunfalls abbremsen mussten. Hierbei prallte eine 46-Jährige mit einem Mercedes gegen das Heck eines Opel, der von einer 20-Jährigen gesteuert wurde. Bei der Kollision wurden beide Fahrerinnen verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten und brachte sie in Krankenhäuser. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei reinigte anschließend die Fahrbahn.

7. Motorradfahrer bei Unfall verletzt,

Limburg, Landesstraße 3063, Mittwoch, 13.09.2023, 14:35 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag ist bei Limburg ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Eine 54-Jährige fuhr mit einem Peugeot von der B 49 ab und wollte auf die L 3063 in Richtung Dehrn abbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberichtigt herannahenden 18-Jährigen auf einem KTM Motorrad, der von Dehrn in Richtung Ahlbach unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 4.500 EUR

8. Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt, Wirbelau, L3020, KORREKTUR der Pressemeldung vom 12.09.2023, 15:34 Uhr, Nr.5

(he)In der o.g. Pressemeldung bzgl. eines Verkehrsunfalles mit schwerverletzten Zweiradfahrer hat sich bedauerlicherweise ein Fehler eingeschlichen. Die Altersangaben der beteiligten Fahrzeugführer wurden vertauscht. Richtig ist, dass der Zweiradfahrer 29 Jahre und der verursachende Pkw-Fahrer 37 Jahre alt ist. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

