POL-LM: +++ In Wohnhaus eingebrochen +++ Baucontainer aufgebrochen +++ Tipi-Zelt auf Campingplatz beschädigt +++ Kind angefahren +++ Elf Fahrzeuge bei Unfall auf A 3 beschädigt +++

1. In Wohnhaus eingebrochen,

Limburg, Reichenberger Straße, Donnerstag, 14.09.2023, 11:45 Uhr bis 13:15 Uhr

(wie) Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Limburg eingebrochen und haben Wertgegenstände daraus entwendet. Der oder die Täter betraten das Grundstück in der Reichenberger Straße und stiegen über ein Fenster in das Einfamilienhaus ein. Im Inneren wurden anschließend die Räume durchsucht und Schmuck gestohlen. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro flohen die Einbrecher mit einer mintgrünen Tasche in der Hand in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Baucontainer aufgebrochen,

Elz, Bahnhofstraße, Mittwoch, 13.09.2023, 18:00 Uhr Donnerstag, 14.09.2023, 07:00 Uhr

(wie) In Elz ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Baucontainer aufgebrochen worden. Bisher Unbekannte betraten eine Baustelle im Elzer Ortskern an der Bahnhofstraße und brachen dort gewaltsam die Tür eines Baucontainers auf. Aus dem Inneren entwendeten die Täter diverse Werkzeuge im Wert von circa 2.000 EUR. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Tipi-Zelt auf Campingplatz beschädigt, Runkel-Eschenau, Campingplatz, Mittwoch, 13.09.2023, 18:30 Uhr Donnerstag, 14.09.2023, 08:30 Uhr

(wie) Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein großes Tipi-Zelt auf dem Campingplatz in Eschenau beschädigt. Der Platzbetreiber verständigte am Donnerstag die Polizei, nachdem er die beschädigte Zeltplane auf dem Platz an der Lahn entdeckt hatte. Im Schutze der Dunkelheit hatten Vandalen die Zeltplane mit einem spitzen Gegenstand an mehreren Stellen eingeschnitten. Der Schaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Die Limburger Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Kind angefahren,

Hadamar, Faulbacher Straße, Donnerstag, 14.09.2023, 17:45 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag ist bei einem Verkehrsunfall in Hadamar ein Kind angefahren und verletzt worden. Ein 18-Jähriger befuhr mit einem Ford die Faulbacher Straße in Richtung Nonnengasse und wollte nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Hierbei übersah er einen 11-jährigen Jungen auf einem E-Scooter, der auf dem Gehweg unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Junge von seinem Roller geworfen und fiel zu Boden. Hierdurch verletzte sich der Junge leicht, eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Die Polizei nahm den Unfall auf, Zeugen können sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 melden.

Autobahnpolizei

1. Elf Fahrzeuge bei Unfall auf A 3 beschädigt, Limburg, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 14.09.2023, 22:00 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Limburg sind am Donnerstagabend insgesamt elf Fahrzeuge beschädigt worden. Ein 66-Jähriger befuhr die A 3 von Köln in Richtung Frankfurt mit einem Sattelzug. Zwischen den Anschlussstellen Limburg-Nord und Limburg-Süd platzte einer der Reifen des Sattelaufliegers, wonach sich die Lauffläche ablöste und auf der Fahrbahn liegen blieb. In der Dunkelheit fuhren anschließend zehn Fahrzeuge über oder gegen die Karkasse und wurden dabei teils erheblich beschädigt. Die Autobahnpolizei konnte zusammen mit einer Streife der Limburger Polizei die Unfallstelle schließlich absichern und das Hindernis von der Fahrbahn entfernen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 25.000 EUR.

