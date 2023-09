PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Motorroller gestohlen und angezündet +++ Baucontainer aufgebrochen +++ Betrunkene Schläger in Gewahrsam genommen +++ Angetrunkener nötigt und gefährdet andere Verkehrsteilnehmerinnen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Motorroller gestohlen und angezündet, Selters, Goethestraße, bis Samstag, 16.09.2023, 07:15 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Unbekannte in Niederselters einen Motorroller gestohlen und anschließend angezündet. Am Samstagvormittag wurde die Polizei in die Goethestraße gerufen, da ein Zeuge dort einen ausgebrannten Motorroller zwischen dem Wohngebiet und einer Schule entdeckt hatte. Eine Streife nahm den Sachverhalt auf und konnte in der Nähe nicht nur das Fahrzeugwrack, sondern auch das Versicherungskennzeichen und weitere Fahrzeugteile auffinden. So konnte der Halter des Motorrollers kontaktiert werden, der den Diebstahl bis dahin noch nicht bemerkt hatte. Offenbar hatten Unbekannte den Roller zunächst entwendet, sind dann durch Niederselters gefahren und haben das Zweirad schließlich in der Goethestraße angezündet und ausbrennen lassen. Zeugen hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag auch quietschende Reifen in diesem Bereich gehört. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung sowie Diebstahl und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Baucontainer aufgebrochen,

Elz, Offheimer Straße, Freitag, 15.09.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 16.09.2023, 07:00 Uhr

(wie) In Elz ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Baucontainer aufgebrochen worden. Bisher Unbekannte betraten eine Baustelle in der Offheimer Straße und brachen dort gewaltsam die Tür eines Baucontainers auf. Aus dem Inneren entwendeten die Täter einen Trennschleifer und eine Bohrmaschine im Wert von circa 800 EUR. Zudem schnitten die Diebe mehrere Stromkabel auf der Baustelle ab und entwendeten diese ebenfalls. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Betrunkene Schläger in Gewahrsam genommen, Limburg, Graupfortstraße, Sonntag, 17.09.2023, 01:10 Uhr

(wie) Drei betrunkene junge Männer sind in Limburg nach einer Schlägerei in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Polizei wurde gegen 01:10 Uhr in die Graupfortstraße gerufen. Dort trafen die Streifen auf mehrere verletzte Personen, die mit weiteren Zeugen angaben, von einer Dreiergruppe dunkelhäutiger Männer geschlagen und verletzt worden zu sein. Die Gruppe habe zunächst eine Frau angemacht und dann unvermittelt auf zwei Männer eingeschlagen und auch nicht von diesen abgelassen, als diese bereits auf dem Boden lagen. Auch mit einer Plastikkiste soll zugeschlagen worden sein. Erst das Eingreifen weiterer Zeugen konnte die Angreifer in die Flucht schlagen. Die Beamten verständigten den Rettungsdienst und fahndeten darüber hinaus nach den Tätern. In der Grabenstraße konnten die drei Schläger angetroffen und kontrolliert werden. Die Männer im Alter von 21 bis 23 Jahren waren auch den Beamten gegenüber hochaggressiv und mussten gefesselt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigten sie die Polizisten durchgehend und massiv. Da sie alle deutlich unter Alkoholeinfluss standen, wurden sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. In der Nähe fanden die Beamten die genutzte Kiste mit Blutanhaftungen und stellten diese sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entnahm ein Arzt Blutproben von den Männern. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Limburger Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Angetrunkener nötigt und gefährdet andere Verkehrsteilnehmerinnen, Limburg, Holzheimer Straße, Sonntag, 17.09.2023, 05:55 Uhr

(wie) Am frühen Sonntagmorgen hat in Limburg ein angetrunkener Autofahrer andere gefährdet, genötigt und bedrängt. Eine 24-Jährige war gegen 05:55 Uhr mit einer 29-jährigen Freundin in einem grauen Smart auf der Holzheimer Straße in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs. Hierbei soll plötzlich ein grauer Mercedes SLK aus der Gegenrichtung über die Linksabbiegerspur in den Gegenverkehr gefahren sein, sodass der Smart nur mit einer Vollbremsung rechtzeitig zum Stehen gebracht werden konnte. Die 29-Jährige sei daraufhin ausgestiegen und habe den ihr persönlich bekannten 23-jährigen Fahrer dazu bewegen können, den Weg freizugeben. Als die Frauen weiterfuhren, soll der 23-Jährige gewendet haben und dem Smart gefolgt sein. Noch in der Holzheimer Straße soll er dann den Wagen der Frauen überholt und diesen ausgebremst haben. Auch diesmal habe nur eine Vollbremsung einen Unfall verhindert. Als die Frauen sich daraufhin in ein Wohnhaus flüchten wollten, habe der Mann ihnen den Zugang versperrt und diesen erst freigegeben, als die Polizei verständigt wurde. Eine Streife konnte den 23-Jährigen in seiner Wohnung antreffen und kontrollieren. Da er unter Alkoholeinfluss stand, nahmen die Beamten den Mann fest und ließen einen Arzt eine Blutprobe entnehmen. Den Führerschein stellte die Polizei sicher, ermittelt wird nun Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung. Die Polizei sucht unbeteiligte Zeugen der Vorkommnisse und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

5. Direkt nach Entlassung aus dem Gewahrsam Fahrrad gestohlen, Limburg, Bahnhofsplatz, Sonntag, 17.09.2023, 09:05 Uhr

(wie) Am Sonntagvormittag hat ein Mann in Limburg ein Fahrrad gestohlen, direkt nachdem er aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden war. Ein Zeuge rief gegen 09:05 Uhr über Notruf die Polizei zum Bahnhof, da er beobachtet hatte, wie ein dunkelhäutiger Mann ein Fahrrad gestohlen hatte. Dank einer guten Personenbeschreibung konnte eine Streife den Dieb schnell am Bahnhofsplatz ausfindig machen. Der 21-Jährige versuchte noch zu fliehen, konnte aber eingeholt und festgenommen werden. Die Beamten staunten hierbei nicht schlecht, da der Dieb kurz zuvor erst aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der 21-Jährige auf richterliche Anordnung wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden. Das weiße Fahrrad der Marke "Tretwerk" stellten die Beamten sicher, der Besitzer kann es gegen Eigentumsnachweis bei der Polizei abholen.

6. Radkappen gestohlen,

Hadamar, Alte Chaussee, Sonntag, 17.09.2023, 16:20 Uhr

(wie) Am Sonntag haben bisher Unbekannte in Hadamar Radkappen von einem geparkten Fahrzeug gestohlen. Ein Zeuge beobachtete gegen 16:20 Uhr wie aus einem Pkw in der Straße "Alte Chaussee" der Beifahrer ausstieg und zu einem geparkten VW Polo ging. An dem Fahrzeug löste der Mann dann die Radkappen und entwendete sie. Anschließend fuhren die Täter mit ihrem Auto in Richtung Bahnhof davon. Der Beifahrer wurde als 20 Jahre alt, dunkelhäutig und mit schwarzen Haaren beschrieben. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

7. Autos zerkratzt,

Weilburg, Wilhelmstraße, Sonntag, 17.09.2023, 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(wie) In Weilburg sind am Sonntag zwei Pkw zerkratzt worden. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr ein Grundstück in der Wilhelmstraße betreten und einen dort geparkten schwarzen Ford Fiesta auf beiden Seiten zerkratzt. Der Schaden liegt bei geschätzten 1.000 EUR. In der Nacht zuvor war auf demselben Grundstück bereits ein silberner Opel Astra beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

8. Betrunken und unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt, Löhnberg-Niedershausen, Löhnberger Straße, Sonntag, 17.09.2023, 23:00 Uhr

(wie) Eine Streife der Weilburger Polizei hat am späten Sonntagabend in Niedershausen eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die zudem noch unter Drogeneinfluss stand. Den Beamten war gegen 23:00 Uhr in der Löhnberger Straße ein schwarzer VW Polo aufgefallen, der zu schnell unterwegs war. Bei der Kontrolle der 29-jährigen Fahrerin nahmen die Polizisten einen deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Der daraufhin durchgeführte Test ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Daher wurde die Frau fest- und zur Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Sie gab zudem zu, im Laufe des Tages Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben. Den Führerschein stellten die Beamten sicher, die Frau konnte die Dienststelle nach dem Abschluss der Maßnahmen wieder verlassen.

9. Korrektur/ Ergänzung einer Pressemitteilung, Beselich-Heckholzhausen, Feldgemarkung, Dienstag, 12.09.2023, 18:00 Uhr

(wie) In der Pressemitteilung vom 14.09.2023 berichteten wir unter der Nummer 4 über einen freilaufenden Hund, der einen anderen Hund und dessen Halter gebissen hatte. In der Meldung wurde berichtet, dass die Halterin des freilaufenden Hundes sich nicht um den Verletzten gekümmert habe. Die Frau meldete sich im Anschluss freiwillig bei der Polizei, wobei in der Vernehmung ermittelt werden konnte, dass diese doch versuchte, sich um den Mann zu kümmern.

Autobahnpolizei

1. Vier Verletzte bei Unfall auf A 3,

Brechen, Bundesautobahn 3, Sonntag, 17.09.2023, 12:00 Uhr

(wie) Am Sonntagmittag sind bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Brechen vier Menschen verletzt worden. Ein 55-Jähriger aus den Niederlanden befuhr mit einem Skoda die A 3 in Richtung Köln. Zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg-Süd stockte der Verkehr und die vorausfahrenden Fahrzeuge mussten abbremsen. Dies bemerkte der Mann offenbar zu spät und fuhr aufgrund des mangelhaften Sicherheitsabstandes gegen das Heck eines VW, der von einer 21-jährigen Hanauerin gesteuert wurde. Bei der Kollision wurde alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge verletzt, der Rettungsdienst behandelte die Verletzten an der Unfallstelle. Der VW musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf knapp 13.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell