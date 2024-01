Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle

Reutlingen (RT): Einbrecher unterwegs

Von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Metzgerstraße eingebrochen. Zwischen 21.45 Uhr und zehn Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt. Anschließend entwendeten sie einen Laptop und entkamen mit diesem ungesehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (rd)

Kirchheim (ES): Berührung zwischen Pkw und Fußgängerin

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 82 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in der Schülestraße erlitten. Eine 41-Jährige war gegen 11.20 Uhr mit ihrem Subaru Trezia zwischen der Kolb- und der Alleenstraße auf der Schülestraße unterwegs. Nachdem sie mit ihrem Wagen angehalten hatte, wollte sie rückwärts in eine Parklücke fahren. Dabei kam es zu einer Berührung mit der Seniorin, die hinter dem Pkw die Straße überquerte. Die 82-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Ostfildern (ES): Senior bei Unfall in Ruit schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Senior bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Ruit erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen zufolge war der Mann gegen 8.45 Uhr zu Fuß zunächst auf der Waldheimstraße unterwegs. Offenbar ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, trat er anschließend auf die Kirchheimer Straße und wurde dort von einem Kia touchiert, dessen Lenker von der Parksiedlung herkommend nach Ruit fuhr. Der Senior kam daraufhin zu Fall und zog sich wohl dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Kia war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Albstadt (ZAK): Unfall auf der L360

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro sind die Folgen eines schweren Verkehrsunfalls am Freitagmorgen auf der L360. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 27-Jährige gegen 8.10 Uhr mit ihrem Peugeot 206 auf der Landesstraße von Thanheim kommend in Richtung Onstmettingen unterwegs. In der oberen Haarnadelkurve geriet sie offenbar aufgrund plötzlicher Glätte mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Laster eines 47-Jährigen. Beide Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die 25-jährige Beifahrerin im Peugeot erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Auch die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Im Zuge der Unfallaufnahme, Abschlepp- und Reinigungsarbeiten musste die L360 bis etwa 11.15 Uhr gesperrt werden. (rd)

Albstadt (ZAK): Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Ebingen erlitten. Eine 42-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit einem Dacia von der Sonnenstraße nach rechts in die Hohkreuzstraße abgebogen. Hierbei stieß sie mit der 56 Jahre alten Fußgängerin zusammen, die in diesem Moment die Straße aus Sicht der Autofahrerin von links nach rechts überquerte. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An dem Pkw war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

