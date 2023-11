Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 12.11.2023

Leer (ots)

++Trunkenheit im Verkehr++Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf++Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf++

Trunkenheit im Verkehr mit Fahrrad

Leer - Mit zu viel Alkohol im Blut war am Samstagmittag ein Radfahrer in Leer unterwegs. Gegen 13 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Radfahrer in Schlangenlinien die Bremer Straße befährt. Bei der Kontrolle des 49-jährigen Radfahrers aus Leer mussten die Polizeibeamten dann feststellen, dass dieser nicht mehr in der Lage war, sein Fahrrad sicher zu führen. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,18 Promille. Die Weiterfahrt wurde beendet, eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Leer - Gegen 11 Uhr des Samstages befuhr nach dem jetzigen hier bekannten Ermittlungsstand der Führer eines schwarzen Pkw Peugeot die Logabirumer Straße in Richtung Hohe Loga. Hierbei kam dieser zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort aufgestelltes Absperrmaterial einer Baustelle für den Glasfaserausbau. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern fuhr der unbekannte Fahrzeugführer weiter. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Westoverledingen - Um 03:40 Uhr des Sonntages kam ein 26-jähriger Pkw-Führer aus Rhauderfehn auf der Großwolder Straße (B 70) kurz hinter Papenburg in Richtung Leer zunächst nach rechts, dann aber gänzlich nach links von der Fahrbahn ab. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand war ein Sekundenschlaf die Ursache für den Unfall. Der Seitenraum der Fahrbahn als auch der Pkw wurden beschädigt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abschleppt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, sein Führerschein wurde einbehalten.

