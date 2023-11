Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung++

Bunde - Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung

Am 05.11.2023 wurde der Polizeiinspektion Leer/Emden gegen 00:17 Uhr mitgeteilt, dass es in einem Wohnbereich am Fliederweg zu einer Auseinandersetzung von zwei Bewohnern kam, in deren Verlauf eine männliche Person verletzt worden sein soll. Eingesetzte Kräfte der Polizei Leer stellten vor Ort einen 35-jährigen Mann in dem genannten Wohnbereich fest, welcher diverse Schnitt- und Stichverletzungen erlitten hatte und auf einen Angriff durch seinen 25-jährigen Mitbewohner verwies. Das Opfer wurden von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der beschuldigte 25-jährige Mann war zwischenzeitlich vom Tatort geflüchtet. Aufgrund von umfangreichen Fahndungsmaßnamen, bei welchen auch die Drohnengruppe der Feuerwehr eingesetzt wurde, konnte der Beschuldigte schließlich ergriffen und vorläufig festgenommen werden. Am 06.11.2023 erließ das Amtsgericht Leer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Staatsanwaltschaft Aurich Herrn StA Gleissner 04941/9998-622

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell