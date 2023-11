Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall unter Alkoholeinfluss++Unfall bei Überholmanöver ++Laternenpfahl angefahren++

Weener/Stapelmoor - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am 09.11.2023 kam es um 05:15 Uhr auf der Hauptstraße (L31) zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zur genannten Uhrzeit befuhr ein 26-jähriger Mann mit Wohnort in Weener die Hauptstraße in Fahrtrichtung Stapelmoor und kam kurz hinter der Einmündung zum Schotvennenweg in einer dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn. Dadurch prallte er auf zwei entgegenkommenden Pkw, die in Fahrtrichtung Weener unterwegs waren. Der 63-jährige Fahrer aus Papenburg, welcher den ersten Pkw fuhr, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der 57-jährige Fahrer des zweiten Pkw aus Westoverledingen blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der 26-jährige Verursacher des Unfalls erlitt nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls keine Verletzungen, stand aber zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von 0,83 Promille Alkohol. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten von Fachunternehmen geborgen. Der 26-jährige Unfallfahrer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Rhauderfehn - Unfall bei Überholmanöver

Am 08.11.2023 kam es gegen 14:08 Uhr auf der 3.Südwieke (K53) zwischen der Kreuzung Groenewoldstraße und der Brunzeler Straße zu einem Unfall, als ein Pkw einen Verkaufslieferwagen überholen wollte. Der 26-jährige Fahrer eines Pkw befuhr die K53 in Fahrtrichtung Burlage und hatte in dem genannten Bereich die Absicht den Verkaufslieferwagen eines 55-jährigen Mannes aus Surwold zu überholen. Als der 26-jährige sich auf der Gegenfahrbahn neben dem Lieferwagen befand, geriet er auf einmal auf den linkseitigen Grünstreifen. Dadurch geriet er ins Schleudern und streifte den Lieferwagen mehrfach. Das Fahrzeug des 26-jährigen aus Emden schleuderte weiter vor das andere Fahrzeug, landete auf dem rechtsseitigen Grünstreifen und kam entgegengesetzt der Fahrbahn in einem dortigen Graben zum Stillstand. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben beide Unfallbeteiligte unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und der Wagen des Emders musste mit einem Fachunternehmen aus seiner Lage geborgen werden. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Weener - Laternenpfahl angefahren

In der Zeit vom 07.11.2023, 18:00 Uhr bis zum 08.11.2023, 07:45 Uhr wurde in der Tannenhofstraße an der Einmündung zum Sandweg ein dort an der Ecke stehender Laternenpfahl angefahren. Der Aufprall brachte den Laternenpfahl in Schräglage und dürfte an dem Verursacherfahrzeug einen deutlichen Schaden hinterlassen haben. Zudem war an der Anstoßstelle rötlicher Lackabrieb festzustellen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Fremdschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, die Polizei Weener zu kontaktieren.

