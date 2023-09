Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Leichenfund in der Bille - Identität noch ungeklärt

Ratzeburg (ots)

18. September 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.09.2023 - Aumühle

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Sonntagnachmittag (17.09.2023) wurde ein lebloser Körper, in der Nähe des Mühlenweges in Aumühle in einem Bach, festgestellt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Leichnam aus dem Wasser. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Reinbek geführt.

Gegen 09.40 Uhr entdeckte eine Spaziergängerin den leblosen Körper am Ufer eines Baches. Nach der Bergung des männlichen Leichnams wurde dieser von den Ermittlern der Lübecker Kriminalpolizei und einem Arzt untersucht.

Zur genauen Feststellung der Todesursache und seiner Identität wurde der Leichnam beschlagnahmt und der Lübecker Rechtsmedizin zugeführt. Nach aktuellem Sachstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

