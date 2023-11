Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Von der Fahrbahn abgekommen++Unfall mit Trunkenheit++Ladendiebstahl++Unfallflucht mit Beschädigung eines geparkten Pkw++ Unfallflucht nach Nötigung im Straßenverkehr++

Rhauderfehn/Burlage - Von der Fahrbahn abgekommen

Am 06.11.2023 kam es auf der Brunzeler Straße zu einem Unfall mit einer alleinbeteiligten Person. Gegen 06:55 befuhr ein 18-jähriger Papenburger die genannte Straße aus Richtung Papenburg kommend in Fahrtrichtung Landesstraße. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Papenburger ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Er prallte mit einem Baum zusammen und blieb in einem anliegenden Graben liegen. Der junge Mann wurde mit Unterstützung der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und durch weitere Rettungskräfte medizinisch versorgt. Anschließend wurde der 18-jährige mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Moormerland - Unfall mit Trunkenheit

Am 04.11.2023 kam es gegen 21:35 Uhr zu einem Unfall mit einer alleinbeteiligten Person. Ein 31-jähriger Mann aus Moormerland befuhr mit seinem Pkw die Dr.-Warsing-Straße und übersah einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Er kollidierte mit dem stehenden Fahrzeug, blieb aber nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte der Polizei fest, dass der Mann den Unfall unter dem Einfluss von Alkohol verursacht hatte und einen Atemalkoholwert von 1,77 Promille aufwies. Der Mann, dem eine Blutprobe entnommen wurde, muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Der Unfallschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Wert.

Leer - Ladendiebstahl

Am 04.11.2023 wurden gegen 15:35 Uhr Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes in der Mühlenstraße aufmerksam, als zwei Frauen mit Wohnsitz in Emden (30 und 26 Jahre alt) versuchten, Bekleidung im Wert von knapp 780 Euro unbemerkt aus dem Geschäft zu schaffen. Zu diesem Zweck setzten die beiden Frauen auch zwei Kinder im Alter von 9 und zehn Jahren als Gehilfen ein. Durch die Mitarbeiterinnen konnten die Frauen aufgehalten und die Polizei umgehend verständigt werden. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Unfallflucht mit Beschädigung eines geparkten Pkw

Am 03.11.2023 wurde der Emder Polizei mitgeteilt, dass es in der Zeit vom 29.10.2023 bis zum 31.10.2023 zu der Beschädigung am rechten Kotflügel eines Pkw Ford Ka+ gekommen sei, welcher in einer Parkbucht am Wollgrasweg geparkt gewesen sei. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen geben ihre Beobachtungen bitte der Polizei Emden weiter.

Uplengen/A28 - Unfallflucht nach Nötigung im Straßenverkehr

Am 04.11.2023 kam es gegen 19:38 Uhr auf der A 28 im Bereich Uplengen in Fahrtrichtung Oldenburg zu einem Unfallgeschehen. Ein 51-jähriger Mann aus Ihlow befuhr zusammen mit seiner 44-jährigen Frau in ihrem Pkw den Überholfahrstreifen auf der Autobahn in der genannten Richtung und befand sich in einem Überholmanöver. Hinter ihnen befuhren weitere Pkw den Überholfahrstreifen, wobei der direkt nachfolgende Pkw-Fahrer dem Mann aus Ihlow auffiel, da dieser bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h sehr dicht aufgefahren sei und die Lichthupe dauerhaft benutzte. Nach dem der 51-jährige sein Überholmanöver beendet hatte, wechselte er auf den Hauptfahrstreifen um den Nachfolgenden die Weiterfahrt zu ermöglichen. Der derzeit unbekannte Fahrer des nachfolgenden Pkw habe dann auch den Mann aus Ihlow überholt und sich dann direkt vor ihn auf dem Hauptfahrstreifen gesetzt, wo er den Warnblinker anschaltete und eine plötzliche Bremsung durchführte. Der 51-jährige reagierte mit einem Ausweichmanöver und touchierte dabei einen bereits neben ihm befindlichen Pkw eines 20-jährigen Mannes und seiner 19-jährigen Beifahrerin aus Nordenham. Der Verursacher der Sachlage entfernte sich mit seinem Pkw von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihm hervorgerufenen Unfall zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunklen Pkw der Marke Skoda gehandelt haben. Als Ortskennung kommt das Kennzeichen SE für Segeberg oder SG für Solingen in Betracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sachlage geben können, werden gebeten, die Autobahnpolizei Leer zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

