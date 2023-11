POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.11.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Unfall mit verletzten Personen

Am 06.11.2023 kam es gegen 16:00 Uhr auf der Auricher Straße in Höhe der Einmündung zur Gerhard-Hauptmann-Straße in Fahrtrichtung Hinte zu einem Auffahrunfall. Zum genannten Zeitpunkt befuhren ein 25-jähriger Emder und seine 19-jährge Beifahrerin den beschriebenen Bereich und mussten an der dortigen Einmündung verkehrsbedingt halten. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus der Krummhörn übersah den Pkw des 25-jährigen und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der 21-jährige Verursacher und die 19-järhige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen trug sich nach dem Unfall eine Auseinandersetzung zwischen den unfallbeteiligten Männern zu, in dessen Verlauf Schäden am Fahrzeug des 21-jährigen entstanden waren, die nicht dem Unfallgeschehen zuzuordnen sind. Die Ermittlungen zu diesem Umstand wurden aufgenommen und dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem gesamten Vorfall geben können, melden sich gerne bei der Polizei in Emden.

Hesel - Unfallflucht

Am 08.11.2023 kam es gegen 08:00 Uhr auf der Leeraner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeug der Bundespolizei hatte sich in Höhe der Kreuzung/ Einmündung Oldenburger Straße auf der dortigen Linksabbieger Spur eingeordnet und wartete vor dem Rotlicht der Lichtzeichenanlange. Aus Richtung der Oldenburger Straße bog der Fahrer eines weißen Transporters nach links auf die Leeraner Straße in Fahrtrichtung Leer ein und nahm den Abbiegebogen sehr eng. Dadurch prallte der Fahrer des Transporters mit seinem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel des verkehrsbedingt stehenden Polizeifahrzeuges. Der Spiegel des Polizeifahrzeuges wurde deutlich getroffen und hat einen Schaden davongetragen. Der Fahrer des Lieferwagens entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Hergang geben können, werden gebeten, die Polizei in Hesel zu kontaktieren.

Moormerland - Trunkenheit im Verkehr

Am 07.11.2023 wurde der Polizei gegen 20:18 Uhr mitgeteilt, dass an der Dr.-Warsing-Straße ein betrunkener Fahrzeugführer unterwegs sein. Beobachtungen anderer Verkehrsteilnehmer hatten ergeben, dass eine männliche Person an einer Tankstelle schwankend in ein Auto gestiegen und losgefahren sei. Dabei habe er einen Bordstein derart ungünstig touchiert, dass ein Reifen seines Pkw beschädigt wurde. Umgehend eingesetzte Kräfte der Autobahnpolizei Leer konnten den Fahrer samt Pkw im Rahmen einer kurzen Fahndung auf der Hauptstraße antreffen. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 52-jährigen Mann, welcher seit kurzem in der Gemeinde Moormerland wohnhaft ist. Im Rahmen der nachfolgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann mit einem Atemalkoholwert von 2,5 Promille im Straßenverkehr unterwegs gewesen war. Bei dem Betroffenen wurde eine Blutprobe durchgeführt. Zudem wurde die Fahrerlaubnis des 52-jährigen sichergestellt und ihm weiteres Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

