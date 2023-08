Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall beim Abbiegen

Pedelecfahrer schwer verletzt

Kleve-Warbeyen (ots)

Am Donnerstag (10. August 2023) ist es am Nachmittag auf der Emmericher Straße (B220) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 31-jährige Autofahrerin aus Emmerich war gegen 16:45 Uhr in ihrem VW Passat auf der B220 in Richtung Emmerich unterwegs. Als sie nach rechts in den Grüne[n] Weg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 79 Jahre alten Pedelecfahrer, der auf dem Geh- und Radweg in gleicher Richtung unterwegs war. Der Senior aus Emmerich versuchte offenbar noch auszuweichen, stürzte aber nach dem Zusammenstoß. Er wurde schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Frau am Steuer des VW blieb unverletzt. (cs)

