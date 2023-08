Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Sondereinsatz der Polizei zur Bekämpfung schwerer Verkehrsunfälle auf den Straßen des Kreises Kleve

Kreisgebiet Kleve (ots)

Am 10.08.2023, in der Zeit von 12:00 bis 20:00 Uhr, führte die Kreispolizeibehörde Kleve einen kreisweiten Sondereinsatz zur Bekämpfung schwerer Verkehrsunfälle durch. Der vom Verkehrsdienst geplante Einsatz wurde von Beamten der Einsatzhundertschaft Duisburg und der Bußgeldstelle des Kreise Kleve unterstützt. Eingesetzt waren insgesamt 57 Kontrollkräfte, die an 29 Einsatzorten 676 Fahrzeuge kontrollierten bzw. bei 528 Fahrzeugführenden Verkehrsübertretungen feststellten. Hierbei wurde mit integrativem Ansatz nicht nur die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in den Fokus genommen, sondern auch Verstöße gegen das Vorfahrt-/ Vorranggebot, die Nutzung von Mobiltelefonen, die Nichtnutzung von Rückhaltesystemen sowie das verbotene Fahren unter Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln verfolgt. Im Einzelnen wurden 495 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, zweimal wurden Feststellungen wegen des Nichtbeachtens der Vorfahrtregelung gemacht. 13 Fahrzeugführende nutzten während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht oder nicht richtig; 8 VerkehrsteilnehmerInnen benutzten während der Fahrt verbotswidrig elektronische Geräte. Weiterhin überwacht wurde auch der Fahrrad- und E-Bike-Verkehr sowie der gewerbliche Güter- und Personenverkehr. 3 Rad- oder Pedelecfahrende fielen den Beamten bei Verstößen auf. Intention sämtlicher polizeilicher Anstrengungen ist nicht nur die aktuelle Feststellung und Ahndung der eingangs erwähnter Gesetzesverstöße. Es geht der Polizei auch darum, allen Verkehrsteilnehmenden und insbesondere solchen, die es mit den Verkehrsregeln auch mal nicht so genau nehmen, für die Zukunft zu signalisieren, dass die Polizei auf der Straße präsent ist und alles daran setzt, die derzeit leider hohe Wahrscheinlichkeit, im Kreis Kleve Opfer eines schweren Verkehrsunfalls zu werden, entscheidend zu verringern. Gleichartige Einsätze erfolgten bereits in den letzten Monaten und werden auch in Zukunft fortgesetzt.

