Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallgeschädigter gesucht

Brünn (ots)

Ein 46-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 18:00 Uhr die Bundesstraße 281 von Brünn in Richtung Eisfeld. Als er in den dortigen Kreisverkehr einfahren wollte, stieß er gegen einen PKW, der sich bereits im Kreisel befand. Der BMW-Fahrer fuhr ein Stück weiter, stellte sein Auto in eine Feldeinfahrt und lief zurück zur Unfallstelle, um die Personalien mit dem anderen Fahrer auszutauschen. Von ihm war jedoch nichts mehr zu sehen. Die Polizei sucht nun den Unfallgeschädigten. Der Schaden an seinem Fahrzeug müsste sich im hinteren Bereich der rechten Fahrzeugseite befinden. Der Geschädigte oder weitere Zeugen möchten sich bitte bei der Hildburghäuser Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell