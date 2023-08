Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall: Fahrerin eines E-Scooters nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Geldern (ots)

Am Donnerstag (10. August 2023) kam es gegen 09:45 Uhr an der Burgstraße / Mühlenweg in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Frau aus Geldern beabsichtigte mit ihrem Pkw (grauer VW Passat) vom Mühlenweg in die Burgstraße abzubiegen. Parallel zur Burgstraße befuhr eine 33-jährige Frau aus Geldern mit einem E-Scooter den Geh- und Radweg. Während die Frau auf dem E-Scooter den Mühlenweg über den dortigen Radweg kreuzte, übersah die Pkw-Fahrerin die Frau und es kam zur Kollision. Die Fahrerin des E-Scooters stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Lebensgefahr bestand nicht. Zeugen führten Erste Hilfe Maßnahmen durch und verständigten den Rettungsdienst. Durch diesen wurde die Frau aufgrund ihrer Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des grauen VW Passat blieb unverletzt. Darüber hinaus entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen Sachschaden. (pp)

