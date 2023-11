POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.11.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Polizei sucht Helfer zu einem Vorfall vom 02.11.2023 beim "Chinesentempel"

Bereits am 02.11.2023 gegen 18:00 Uhr wurde eine 23-jährige Frau aus Moormerland in der Boltentorstraße in Höhe des "Chinesentempel" verletzt auf einer Verkehrsinsel aufgefunden. Die Frau hatte diverse Verletzungen am Körper und musste wegen einer Hirnblutung mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden. Sie selbst hat keine Erinnerung an den Vorfall. Die Moormerländerin war nach eigenen Angaben an dem Donnerstag zu Fuß auf dem Weg von ihrer Arbeitsstelle in Richtung Bahnhof unterwegs und hatte währenddessen mit einer Verwandten telefoniert. Plötzlich soll es ein lautes Geräusch gegeben haben und die Verbindung abgebrochen sein. Ein Autofahrer hatte die 23-Jährige um kurz nach 18 Uhr im Bereich der Verkehrsinsel aufgefunden und umgehend den Rettungsdienst und die Polizei informiert. Eine unbekannte Frau hatte zudem Hilfe geleistet und den Freund der 23-Jährigen über deren Handy angerufen und von einem Unfall berichtet. Trotz intensiver Ermittlungen konnte bisher nicht geklärt werden, ob die Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde oder wodurch sie die Verletzungen erlitt. Die Polizei in Emden bittet daher Zeugen und Hinweisgeber, die am 02.11.2023 gegen 18 Uhr im Bereich Abdenastraße - Boltentorstraße - "Chinsesentempel" Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme. Insbesondere wird auch die Helferin gebeten, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

