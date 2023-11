POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.11.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Ditzum - Sachbeschädigung

In der Zeit vom 05.11. bis 09.11.23 wurde ein Schaukasten mit touristischen Informationen der Internationalen Dollart-Route in Ditzum durch Vandalismus beschädigt. Der Schaukasten befindet sich an der Zufahrtstraße zum Außenanleger des Ditzumer Hafens. Die Verglasung wurde eingeschlagen bzw. eingeworfen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Jemgum

Jemgum - Diebstahl eines Kajaks

In der Zeit von Ende September bis Anfang November wurde aus dem Gebäude der stillgelegten, brachliegenden Ziegelei in Jemgum, Fährpatt, ein altes selbstgebautes, blau-weiß lackiertes Holzkajak entwendet. Das Kajak ist ca. 3,50 bis 4,00 m lang. Aufgrund des Gewichts ist mit dem Abtransport mit einem Anhänger o.ä. auszugehen. Außerdem ist davon auszugehen, dass mindestens zwei Personen für die Tat verantwortlich sind. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Jemgum.

Emden - Beleidigungen und Anspucken

Am 09.01.2023 wurde der Emder Polizei mitgeteilt, dass sich am Neuen Markt eine männliche Person befinden solle, welche Gäste einer Bar erheblich beleidigen und auch anspucken würde. Zudem sei das Gesamtverhalten der Person als besonders aggressiv zu bezeichnen. Einsatzkräfte der Emder Polizeiwache begaben sich umgehend zu der genannten Örtlichkeit und konnten die betreffende Person ausfindig machen. Auch den Polizeikräften gegenüber äußerte der Mann erhebliche Beleidigungen und zeigte sich im Rahmen der Identitätsfeststellung äußerst renitent und leistete aktiven Widerstand. Daher wurde er zur Dienststelle verbracht. Dort wurde festgestellt, dass es sich bei dem Verursacher um einen 30-jährigen Emder handelte. Da der Mann, der einen Atemalkoholwert von 1,83 Promille aufwies, auch dort renitentes Verhalten zeigte, musste er die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Der Mann hat sich nun in einigen Strafverfahren verantworten.

Emden- Graffiti an Post-LKW

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Post- Lkw auf dem Betriebsgelände am Bahnhofsplatz mit Graffiti besprüht. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in einer Ecke im hinteren Bereich des Geländes abgestellt. Der oder die Täter haben sich bei der Tatausführung mit sechs verschiedenen Sprühfarben auf der linken Fahrzeugseite verewigt und dort das Wort "KNAX" und einen Tag aufgebracht. Der Farbauftrag hat eine Größe von 1,71m x 5,10 Meter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Emder Polizeiwache zu benachrichtigen.

