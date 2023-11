POL-LER: POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.11.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.11.2023

++ Einbruchdiebstahl in ein Bekleidungsgeschäft++ Verkehrsunfallflucht ++ Zwei Mal Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Einbruchdiebstahl in das Lager eines Bekleidungsgeschäftes

Rhauderfehn - In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag, im Zeitraum von 18:40 Uhr bis 08:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Lager eines Bekleidungsgeschäftes und entwendeten Bargeld. Nach ersten Schätzungen beträgt der Gesamtschaden 4.500 Euro

Verkehrsunfallflucht - ZEUGEN gesucht! -

Emden - Am Freitag, im Zeitraum von 05.30 Uhr bis 13.45 Uhr, rangierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW auf dem Parkplatz eines Autobauers an der Niedersachsenstraße aus einer Parklücke. Hierbei streifte er einen parkend abgestellten PKW, schwarz, VW Golf, am Heck, der dadurch beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der vorläufig geschätzte Sachschaden beträgt 1500 EUR.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss im Baustellenbereich

Moormerland - Am Freitagabend umfuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Ihlow mit seinem PKW, VW Transporter, die Absperrung der nicht ohne Grund gesperrten Autobahnauffahrt Riepe. Im Baustellenbereich fuhr er anschließend auf einen dortigen Sandhügel. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer deutlich alkoholisiert war. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Fahrerlaubnis beschlagnahmt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Emden - Am Freitag, 10.11.2023, 22.30Uhr, befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mercedes Benz die B 210, Zubringer zur A 31, in Richtung Autobahnauffahrt. Als er die Einmündung Am Fehntjer Tief passierte, wollte von dort eine 33- jährige Fahrzeugführerin aus Leer mit ihrem Skoda auf den Zubringer fahren. Hierbei übersah sie den Mercedes, dessen Fahrzeugführer aber ausweichen konnte. Die Frau bremste ihren PKW ab und setzte anschließend zurück. Dabei fuhr sie rückwärts in einen dortigen Graben, wodurch ihr Fahrzeug am Heck beschädigt wurde. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, ihr Führerschein beschlagnahmt und ihr PKW abgeschleppt.

