Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mutmaßliche Diebe festgenommen

Sundern (ots)

Am Donnerstagabend konnte die Polizei mutmaßliche Diebe festnehmen. Zuvor meldeten sich Zeugen bei der Polizei und machten Angaben zu einem vermeintlich versuchten Diebstahl in einem Supermarkt am "Selscheder Weg". Die Täter waren jedoch schon geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten drei Personen in einem Auto feststellen. Die Beschreibung der mutmaßlichen Diebe passte zu den Personen im Auto. Außerdem fanden die Beamten in dem Auto diverse Gegenstände. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht der Verdacht, dass es sich dabei auch um Diebesgut handelt. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Zwei Männer im Alter von 30 und 34 Jahren und eine Frau im Alter von 25 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

