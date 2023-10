POL-HSK: Verkehrsunfallflucht

Arnsberg (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstag in eine Wohnung an der Engelbertstraße eingebrochen. Zwischen 08:45 Uhr und 10:00 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang. Der oder die Täter durchwühlten Räume und Schränke. Nach jetzigen Erkenntnissen nahmen sie Schmuck mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200. Rückfragen von Medienvertretern ...

