Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Grimpingstraße/Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in ein Schulgebäude in Coesfeld. Sie schlugen ein Loch in die Scheibe und konnten so den Fenstergriff erreichen und das Fenster öffnen. Sie betraten den dahinter liegenden Raum. Gestohlen haben sie nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Zuvor hatten sie vermutlich noch ein weiteres Fenster beschädigt. Durch dieses gelangten sie jedoch nicht in die Schule. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag (15.12.) 15.30 Uhr und Freitag 6.45 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell