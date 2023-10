Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Arnsberg (ots)

Bereits am Dienstag, den 12. September kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Hüsten. Eine 29-jährige Frau aus Meschede überquerte einen Fußgängerüberweg im Bereich des Kreisverkehrs am "Hüstener Markt". Dabei wurde sie vom Auto einer unbekannten Frau berührt, die auf der Fahrbahn unterwegs war. Die unbekannte Frau setzte ihre Fahrt fort. Das Verkehrskommissariat hat den Fall übernommen. Zum Unfallzeitpunkt hat unweit des Hüstener Markts ein gut besuchtes Volksfest stattgefunden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 - 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell