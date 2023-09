Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0574--Polizei stellt zwei Autoaufbrecher--

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Ansgaritorstraße Bremen-Schwachhausen, OT Bürgerpark, Bürgerpark-Schweizerhaus Zeit: 26.09.23, 05.05 und 06.30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei fassten am frühen Dienstagmorgen in Bremen-Mitte und Schwachhausen zwei Autoaufbrecher. Es konnte weiteres Diebesgut gefunden werden. Die Kriminalpolizei prüft, ob die Verdächtigen für andere gleichgelagerte Delikte verantwortlich sind. Gegen einen 40-Jährigen werden aktuell Haftgründe geprüft.

Gegen fünf Uhr hörte ein Sicherheitsmitarbeiter lautes Scheibenklirren aus einem Parkhaus an der Ansgaritorstraße. Als er nach dem Rechten schaute, entdeckte er einen Verdächtigen an einem Kleinwagen. Dieser ließ vor Schreck eine gerade aus dem Wagen entwendete Werkzeugtasche fallen und flüchtete aus der Parkgarage. Eine alarmierte Streife konnte den Flüchtigen wenig später in einem anderen Parkhaus in Tatortnähe fassen. Bei ihm konnten Tatwerkzeuge und weitere Beweismittel beschlagnahmt werden. Gegen den 40-Jährigen aus Bulgarien, ohne festen Wohnsitz in Bremen, werden derzeit Haftgründe geprüft.

Nur wenig später nahmen alarmierte Einsatzkräfte einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen am Bürgerpark fest. Zeugen hatten den Verdächtigen auf einem Parkplatz bei einem Autoaufbruch beobachtet und ihn bis zum Eintreffen der Streife festgehalten. Er gestand, noch zwei weitere Aufbrüche im Umfeld begangen zu haben. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen, auch ob beide für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich sind, dauern an.

Lassen Sie keine Wertsachen im Auto: Aufbrecher kennen die Verstecke und nutzen Tatgelegenheiten. Jeder Aufbruch, bei dem der Täter fündig wurde, weckt die Hoffnung, beim nächsten Mal wieder etwas zu erlangen.

