Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw ohne Pflichtversicherung festgestellt

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 30.07.2023 um 20:30 Uhr wurde auf dem Markt ein Pkw BMW kontrolliert. Dabei wurdee festgestellt, dass der 22-jährige Fahrzeugführer das Fahrzeug nicht pflichtversichert hatte. Zudem waren die am Fahrzeug angebrachten Fahrzeuge zur Entsempelung ausgeschrieben, so dass deren Gültigkeit erloschen waren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell