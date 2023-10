Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß zwischen PKW und LKW

Marsberg (ots)

Am Donnerstag ist es gegen 10:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B7 in Marsberg gekommen. Ein 54-jähriger Mann aus Ebersburg war mit seinem LKW in Richtung Bredelar unterwegs. Ihm kam eine 32-jährige Frau aus Gudensberg entgegen, sie fuhr mit ihrem Auto in Richtung Brilon. Aus ungeklärter Ursache kam es im Bereich einer Kurve zum Zusammenstoß zwischen dem Auflieger des LKW und dem PKW der 32-Jährigen. Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der 54-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die B7 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

