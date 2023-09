Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230903 - 1016 Frankfurt - Flughafen: 37-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstag (02.09.2023) kam es am Frankfurter Flughafen zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen. Ein 37-jähriger Mann wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der 37-Jährige war gegen 05:20 Uhr mit einem dreirädrigen Roller der Marke Piaggio auf der Nordpassage in östlicher Richtung unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 59-Jähriger mit einem Audi die Nordpassage in westliche Richtung. Beim Abbiegen in die Auffahrt zur Abflugebene übersah dieser offenbar den ihm entgegenkommenden Rollerfahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden kam.

Der 37-jährige Piaggio-Fahrer kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Nordpassage musste in beide Richtungen bis circa 07:00 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

