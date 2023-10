POL-HSK: Geschwindigkeitskontrollen - Motorrad mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Meschede (ots) - Am Dienstag kam es gegen 15:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Busbahnhofes. Zeugen beobachteten, dass mehrere Männer einen anderen ein Mann möglicherweise mit einer Flasche geschlagen haben. Die eingesetzten Beamten konnten keine streitenden Personen am Busbahnhof antreffen. Am Abend gegen 20:30 Uhr gerieten an der Zeughausstraße ein 41- und ein 46-jähriger Mann aus ...

mehr