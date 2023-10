Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Streit und gefährliche Körperverletzung

Meschede (ots)

Am Dienstag kam es gegen 15:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Busbahnhofes. Zeugen beobachteten, dass mehrere Männer einen anderen ein Mann möglicherweise mit einer Flasche geschlagen haben. Die eingesetzten Beamten konnten keine streitenden Personen am Busbahnhof antreffen. Am Abend gegen 20:30 Uhr gerieten an der Zeughausstraße ein 41- und ein 46-jähriger Mann aus Meschede aneinander. Der 41-Jährige hielt dabei ein Messer in der Hand. Der 46-Jährige verletzte sich während des Streits leicht an dem Messer. Ob diese Auseinandersetzung in Zusammenhang zu dem Streit am Busbahnhof steht, ist auch Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen, die Hinweise zu den jeweiligen Geschehen oder zu den beteiligten Personen geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell