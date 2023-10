Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in einen Supermarkt

Medebach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag sind unbekannte Täter in einen Supermarkt am "Glindfelder Weg" eingebrochen. Gegen 02:40 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Der oder die Täter richteten Sachschaden an. Nach jetzigen Erkenntnissen nahmen sie als Beute Tabakwaren mit. Anschließend flüchteten sie mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung vom Tatort. Möglicherweise hat es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen PKW in auffällig grüner Farbe gehandelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 in Verbindung zu setzen.

