Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Vermisstensuche nach 64-Jährigem

Gießen (ots)

Seit Montag, 04.09.2023, gg. 18:00 Uhr wird der 64-jährige Heinz-Peter RINK von einer Klinik in Bad Endbach vermisst. Herr Rink ist orientierungslos und benötigt ärztliche Hilfe. Herr Rink wird wie folgt beschrieben: ca. 183 cm groß, kräftige Statur, kurze graue Haare, grauer Bart. Er ist bekleidet mit einem schwarz-roten Bademantel. Wer hat Herrn Rink nach seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizei in Biedenkopf (Tel. 06461/9295-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell