POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Tödlicher Motorradunfall

Waldsolms-Griedelbach: Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es auf der Kreisstraße 366 zwischen den Ortschaften Waldsolms-Griedelbach und Langgöns-Cleeberg. Ein 68-Jähriger aus Usingen befuhr mit seinem Motorrad mutmaßlich die Kreisstraße von Griedelbach in Richtung Cleeberg. Im Bereich einer Rechtskurve kam er mit seiner Maschine aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Verunfallte kam erst nach einer längeren Strecke von ca. 35 Metern in dem abschüssigen und stark bewachsenem Gelände zum Liegen. Hier erlag der der Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen. Er wurde dort am Dienstag, 22.08.2023, gg. 15:00 Uhr entsprechend aufgefunden. Der Auffindeort ist von der Fahrbahn her überdies nicht einsehbar. Neben der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlungen mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Sollten Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben, so werden sie gebeten sich bei der Polizeistation in Wetzlar (Tel. 06441/918-0) zu melden.

