POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Brand eines Mehrfamilienhauses mit leichtverletzten Feuerwehrleuten und hohem Sachschaden

Gießen (ots)

Marburg: Am frühen Samstagabend (22.07.2023) gg. 18:00 Uhr brannte zunächst die angrenzende Garage eines Mehrfamilienhauses in Marburg Ortenberg. Das Feuer griff dann innerhalb der Garage auf einen geparkten Pkw über. Von der im Vollbrand stehenden Garage schlugen die Flammen auf das Dach des Mehrfamilienhauses über. Sämtliche Personen konnten unverletzt das Haus verlassen. Am Wohnhaus selbst brannte letztlich der Dachboden bis zum 2. OG aus. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren im Einsatz. Im Rahmen der Löscharbeiten wurden zwei Mitarbeiterinnen der Freiwilligen Feuerwehr leicht verletzt (Verdacht auf Rauchgasintox und Kreislaufprobleme). Nach ca. 2 Stunden konnte der Brand vollumfänglich gelöscht werden. Die Kriminalpolizei Marburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der derzeitige Gesamtschaden wird auf ca. 250.000,-EUR geschätzt.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

