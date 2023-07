Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ungebetene Gäste

Kaiserslautern (ots)

Zwei junge Erwachsene sorgten am Mittwochabend am Eselsfürth für Unruhe. Sie betraten unbefugt das Grundstück von einem 61-Jährigen. Der Mann bemerkte die zwei Besucher und hielt sie an, um ihre Personalien festzustellen. Da beide ihm ihre Daten nicht geben wollten, zog der Senior die Polizei dazu. Daraufhin wurde der Mann von dem 25-jährigen ungebetenen Gast verbal bedroht. Die eintreffende Polizei belehrte die jungen Leute. Infolgedessen beschuldigte der 25-Jährige den Senior, ihm gegenüber handgreiflich geworden zu sein. Danach erlitt der junge Mann eine Panikattacke. Die Befragung mit ihm konnte nicht fortgesetzt werden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die zwei übrigen Involvierten vor Ort schilderten beide, unabhängig voneinander, den Hergang. Sie äußerten, dass sich der 25-Jährige selbst verletzt habe und die Panikattacke vorgetäuscht hätte. Die 18-Jährige Komplizin des Mannes räumte den Hausfriedensbruch ein. Ebenso die zuvor ausgesprochene Bedrohung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |ksr

