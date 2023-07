Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Räuber flüchten mit Diebesgut

Kaiserslautern (ots)

Zwei unbekannte Personen haben am Mittwochabend einen 22-Jährigen in der Eisenbahnstraße überfallen. Der junge Erwachsene wurde unterwegs von den zwei Fremden angesprochen. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach. Daraufhin wurden die beiden Täter handgreiflich. Einer nahm das Opfer in den Schwitzkasten, während ihm der andere seine Bauchtasche samt Inhalt entwendete. Die Räuber flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Der 22-Jährige klagte über Schmerzen am Hals. Er wurde vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt.

Der Beraubte beschreibt die Täter wie folgt:

Täter eins:

- 20 bis 24 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - dunkle Haarfarbe/Boxerschnitt - dunkle Kleidung - dunkles Fahrrad

Täter zwei:

- Circa 1,80 Meter groß - Dreitagebart - dunkle Kleidung - dunkle Mütze

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, nehmen bitte mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt auf. |ksr

