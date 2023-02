Polizei Mettmann

POL-ME: Tankmotorschiff kollidiert mit Steg - Duisburg/Monheim am Rhein - 2302002

Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann teilt die nachfolgende Pressemitteilung der Polizei Duisburg, die über einen Schiffsunfall in Monheim am Rhein informiert:

"Am Dienstagabend (31. Januar, gegen 20:40 Uhr) ist ein Tankmotorschiff (TMS) auf dem Rhein mit einem Steg kollidiert. In Richtung Düsseldorf stieß das Schiff in Höhe des Monheimer Ortsteils Baumberg (Rheinkilometer 715,8) gegen die Metallkonstruktion. Mit der rechten Schiffsseite riss es den Steg ab und verschob ihn um etwa 10 Meter. Dabei wurden ein Stahlseil und die Landebrücke beschädigt. Die Beamten der Wasserschutzpolizei informierten das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Mit leichten Kratzern setzte das Tankmotorschiff seine Fahrt fort.

