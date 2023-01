Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte werfen Schiebetüre mit Gully-Deckel ein - Haan - 2301120

Mettmann (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (31. Januar 2023) haben bislang unbekannte Tatverdächtige mit einen Gully-Deckel die Eingangstüre einer Tankstelle in Haan eingeworfen und gelangten so ins Innere des Verkaufsraumes.

Das war geschehen:

Um 2.10 Uhr löste der Alarm einer Tankstelle an der Landstraße auf Höhe der Hausnummer 64 aus. Ein Zeuge alarmierte die Einsatzkräfte, die kurze Zeit später vor Ort waren. Bislang unbekannte Tatverdächtige hatten mit einem Gully-Deckel die Glas-Schiebetüre des Verkaufsraumes eingeschlagen und waren so ins Innere gelangt.

Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie Zigaretten. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ist auf der Suche nach Zeugen.

Wer hat um 2.10 Uhr ungewöhnliche Beobachtungen rund um das Tankstellengelände gemacht oder kann Hinweise zu möglicherweise tatverdächtigen Personen geben? Die Wache in Haan ist jederzeit unter der Nummer 02129 9328-6480 erreichbar.

