POL-ME: Brand an Turnhalle: Polizei ermittelt - Ratingen - 2301119

In Ratingen haben bereits am Sonntag (29. Januar 2023) bislang noch unbekannte Täter an einer Turnhalle gezündelt. Hierbei entstand zwar kein größerer Sachschaden, dennoch ermittelt nun die Polizei und hofft auch sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 14 Uhr meldete sich eine Anwohne der Karl-Mücher-Straße bei der Feuerwehr, weil er Rauch von einer Turnhalle der dortigen Gebrüder-Grimm-Grundschule hatte aufsteigen sehen. Die Feuerwehr war wie die ebenfalls alarmierte Polizei schnell an der Einsatzörtlichkeit und konnte vor Ort feststellen, dass hinter der Turnhalle abgelegter Plastikmüll brannte und hierdurch auch die Außenfassade der Turnhalle durch Ruß beschädigt wurde.

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte so einen größeren Schaden verhindern. Unterdessen fahndete die Polizei im Umfeld nach mutmaßlichen Brandverursachern, konnte hierbei jedoch keine verdächtigen Personen antreffen. Nach dem Stand derzeitiger Ermittlungen sollen sich in dem Bereich hinter der Turnhalle in den vergangenen Tagen immer wieder bislang noch unbekannte Jugendliche aufgehalten haben. Ob diese auch für die Brandlegung verantwortlich sein könnten, ist aber noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Der an der Turnhalle entstandene Sachschaden wird auf eine Summe von knapp 1.000 Euro geschätzt.

Daher fragt die Polizei:

Wer kann Angaben zur Brandursache tätigen oder hat sonstige verdächtige Beobachtungen im Bereich der Turnhalle gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

