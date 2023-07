Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter beschädigt Pkw

Schneckenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zu Mittwoch beschädigte ein unbekannter Täter einen Pkw in der Sickinger Straße. Das Auto stand während dieser Zeit unter dem von der Straße frei zugänglichen Carport. Die Halterin des Fahrzeugs bemerkte am Morgen darauf den Sachschaden. Ihre Heckscheibe wurde mit einem Stein eingeworfen. Als sie die Polizei verständigte, hatte sie den Stein bereits angefasst. Die 66-Jährige gab an, mit niemandem im Streit zu sein. Sie weiß somit nicht, wer als Täter in Frage kommen könnte. Zeugen können unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kontakt aufnehmen |ksr

