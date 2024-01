Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen (ots)

Bodelshausen (TÜ): Wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 41 Jahre alten Mann. Der Verdächtige befindet sich mittlerweile in Haft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am Freitagabend gegen 20 Uhr zwischen dem 41-Jährigen und seinem 61-jährigen Bekannten in dessen Wohnung zu einem Streit. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere mit einer Eisenstange mehrfach auf den Kopf seines Opfers eingeschlagen haben. Anschließend zog sich der Verdächtige in eine benachbarte Wohnung des Mehrfamilienhauses zurück, wo er später von der Polizei widerstandslos festgenommen werden konnte. Der 61-Jährige musste mit schweren Kopfverletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Streites dauern derzeit noch an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der 41-Jährige am Samstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

