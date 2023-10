Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Einbrecher wird von Bewohnerin erwischt und flüchtet

Kürten (ots)

Am Donnerstagabend (26.10.) alarmierte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Dorfstraße die Polizei, nachdem sie einen Einbrecher auf frischer Tat in ihrem Wohnzimmer ertappte.

Die Bewohnerin wurde laut eigenen Angaben gegen 19:20 Uhr durch seltsame Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Als sie daraufhin ihr Wohnzimmer betrat, bemerkte sie plötzlich einen fremden Mann im Raum. Durch den lauten Aufschrei der Bewohnerin flüchtete der Einbrecher durch das geöffnete Wohnzimmerfenster in unbekannte Richtung.

Laut Aussagen der Bewohnerin war der Täter circa 25-30 Jahre alt, ungefähr 1,75 m groß und hatte eine schlanke Statur. Zudem hatte er hellbraune kurze Haare, einen 3-Tage-Bart und trug einen dunklen Hoodie.

Nach ersten Erkenntnissen flüchtete der Einbrecher ohne Beute. Eine Fahndung im Nahbereich der Wohnanschrift verlief ohne Erfolg. Die alarmierten Polizeibeamten konnten deutliche Hebelmarken an dem Wohnzimmerfenster feststellen und nahmen eine Strafanzeige auf.

Weitere Hinweise zu dieser Tat oder dem flüchtigen Täter nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

