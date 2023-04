POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch (05.04.23) einer 66-jährigen Billerbeckerin das Portemonnaie gestohlen. Es befand sich in ihrer Handtaschen. Gegen 13.20 Uhr war sie im Aldi an der Darfelder Straße einkaufen. An der Brotschneidemaschine kam ihr eine unbekannte blonde Frau sehr nahe. Kurz darauf bemerkte die Billerbeckerin das Fehlen ihrer Geldbörse. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um ...

mehr