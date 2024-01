Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Brände

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

Am Samstag ist in ein Einfamilienhaus in der Burgstraße eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 23.55 Uhr verschaffte sich die Täterschaft über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchte darin zahlreiche Schränke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei aufgenommen.

Reutlingen (RT): Ins Schleudern geraten

Vier Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Sonntag in der Schieferstraße (Bundesstraße 28) ereignet hat. Gegen 02.30 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 21-jähriger Renault-Fahrer mit seiner 22-jährigen Beifahrerin auf der B 28 in Fahrtrichtung Metzingen unterwegs, als er auf Höhe der Sondelfinger Straße ins Schleudern geriet und in die Mitteilleitplanke prallte. Der Pkw drehte sich anschließend gegen die Fahrtrichtung, woraufhin ein nachfolgender 23-Jähriger mit seinem Mazda frontal in das bereits verunfallte Fahrzeug fuhr. Im Mazda befand sich zudem ein 21-jähriger Beifahrer. Alle vier Personen wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. An den Fahrzeugen und der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Hohenstein (RT): In Einliegerwohnung eingebrochen

Gewaltsamen Zutritt zu einer Einliegerwohnung hat sich eine bislang unbekannte Täterschaft am Samstag in Oberstetten verschafft. Im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 20 Uhr wurde die Terrassentür der Vierzimmerwohnung in der Straße In Grubwiesen aufgehebelt. Bei der anschließenden Durchsuchung sämtlicher Räume konnten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld erbeutet werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Trochtelfingen (RT): Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 385 zwischen Mägerkingen und Hausen an der Lauchert verletzt worden. Kurz vor 17 Uhr geriet ein 86 Jahre alter Mann bei Reifglätte mit seinem BMW im Verlauf einer leichten Linkskurve ins Schleudern und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er gegengesteuert hatte, schleuderte das Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit dem entgegenkommenden Citroën eines 74-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Pkw anschließend von der Fahrbahn abgewiesen. Der schwer verletzte 74-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der 86-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide Pkw, an denen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 20.000 Euro entstanden ist, wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße voll gesperrt.

Wendlingen (ES): Mülltonnen in Brand geraten

Zu einem Brand ist es am Samstagnachmittag auf dem Sportgelände im Speckweg gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge begann gegen 16.45 Uhr eine neben dem Clubhaus des Tennisvereins stehende Kunststoffmülltonne aufgrund unsachgemäßer Entsorgung von Asche zu brennen. Der Brand griff sowohl auf die nebenstehenden Mülltonnen, als auch auf einen Sichtschutz über. Der Rettungsdienst, welcher mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, führte erste Löschmaßnahmen mittels eines Feuerlöschers durch. Die Feuerwehr traf kurz darauf mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften am Brandort ein und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Clubhaus verhindern. Der entstandene Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Denkendorf (ES): Brand eines Altkleidercontainers

Ein Altkleidercontainer in der Johannes-Kepler-Straße ist in der Samstagnacht von einem Unbekannten vermutlich mutwillig in Brand gesetzt worden. Gegen 23.45 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei nach Denkendorf aus, nachdem das Feuer gemeldet worden war. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

Filderstadt (ES): Zimmerbrand

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagabend zu einem Brand in der Stuttgarter Straße ausgerückt. Aus bislang ungeklärter Ursache brach neben dem Holzofen im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses ein Brand aus. Das Feuer griff bereits auf das Inventar über, ehe es von der 62-jährigen Bewohnerin entdeckt und eigenständig gelöscht werden konnte. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, konnten keine offenen Flammen mehr festgestellt werden. Im Zuge ihrer Löscharbeiten zog sich die Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung zu, weshalb sie vom Rettungsdienst, der sich mit fünf Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort befand, in eine Klinik gebracht wurde. Zur Brandursache hat das Polizeirevier Filderstadt zusammen mit Experten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro entstanden.

Tübingen (TÜ): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Die Verkehrspolizei Tübingen ermittelt gegen zwei 26 und 45 Jahre alte Männer, die am Samstagmittag auf der Bundesstraße 28 einen Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen sowie zwei Leichtverletzten verursacht haben. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhren die beiden Pkw-Lenker gegen 14 Uhr mit einem Skoda und einem BMW die zweispurige B 28 von Reutlingen in Richtung Tübingen. Auf ihrem Weg überholten sie einen anderen Verkehrsteilnehmer auf dem abschüssigen und kurvigen Teil der Reutlinger Straße verbotener Weise rechts. Nach dem Überholvorgang wechselte der 45-Jährige mit seinem Skoda auf die linke Richtungsfahrbahn, woraufhin der 26-Jährige seinen BMW beschleunigte und auch diesen rechts überholen wollte. Beide Fahrzeuge näherten sich so der Ampel zur Abfahrt in Richtung B 27 (Stuttgarter Straße). Letztlich setzte sich der BMW-Fahrer auf der linken Fahrspur vor den Skoda, kollidierte allerdings im Anschluss mit dem an der Ampel verkehrsbedingt wartenden Opel eines 30-Jährigen, welcher durch den Aufprall auf den VW eines 48-Jährigen und den Renault eines 27-Jährigen aufgeschoben wurde. Der BMW, der Opel und der VW wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 26-jährige BMW-Fahrer sowie der 30-jährige Opel-Fahrer mussten vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Durch den Unfall entstand Sachschaden von mindestens 25.000 Euro.

Rosenfeld (ZAK): Unfall unter Alkoholeinwirkung

Vermutlich aufgrund des Zusammenspiels von Alkohol und Glätte hat sich am Samstagvormittag ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 435 zwischen Dautmergen und Leidringen ereignet. Gegen 10.20 Uhr geriet der 23-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta in einer Kurve auf Höhe der Fischersmühle auf die Gegenfahrbahn und kollidierte im Anschluss mit einer Mauer. Durch den Aufprall kippte der Pkw auf die rechte Fahrzeugseite, wobei der Pkw-Lenker jedoch unverletzt blieb. Während der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher wahrnehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Alkoholwert von über einem Promille, weshalb er in der Folge nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben musste. Der Ford Fiesta war aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell